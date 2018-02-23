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11:43 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровчане съели всю кашу на Празднике настоящих мужчин

На набережной Амура отметили 23 февраля.

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23 февраля на набережной Амура состоялся «Праздник для настоящих мужчин».

Как сообщил корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» с места событий, желающих активно отметить День защитника Отечества пришло столько, что у организаторов, кормивших всех гостей солдатской кашей из полевой кухни, вскоре закончились тарелки. Однако это никого не смутило — люди охотно набирали заветное блюдо из гречки и тушёнки в пластиковые стаканчики для чая.

На самом большом катке Дальнего Востока участникам праздника продемонстрировали элементы средневекового боя участники исторического клуба.

Специалисты МЧС провели на площадке перед ледовым дворцом соревнования «кроссфит». Пожарные в полной экипировке тягали гири, отжимались и поднимали штангу, катали огромные шины, разворачивали и собирали обратно шланги для тушения возгораний на скорость.

Элементы боевой подготовки показали бойцы ВДВ.

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 Хабаровчане съели всю кашу на Празднике настоящих мужчин
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