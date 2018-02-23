Хабаровчане съели всю кашу на Празднике настоящих мужчин
На набережной Амура отметили 23 февраля.
На набережной Амура отметили 23 февраля.
23 февраля на набережной Амура состоялся «Праздник для настоящих мужчин».
Как сообщил корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» с места событий, желающих активно отметить День защитника Отечества пришло столько, что у организаторов, кормивших всех гостей солдатской кашей из полевой кухни, вскоре закончились тарелки. Однако это никого не смутило — люди охотно набирали заветное блюдо из гречки и тушёнки в пластиковые стаканчики для чая.
На самом большом катке Дальнего Востока участникам праздника продемонстрировали элементы средневекового боя участники исторического клуба.
Специалисты МЧС провели на площадке перед ледовым дворцом соревнования «кроссфит». Пожарные в полной экипировке тягали гири, отжимались и поднимали штангу, катали огромные шины, разворачивали и собирали обратно шланги для тушения возгораний на скорость.
Элементы боевой подготовки показали бойцы ВДВ.
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