Хабаровчане съели всю кашу на Празднике настоящих мужчин

Как сообщил корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» с места событий, желающих активно отметить День защитника Отечества пришло столько, что у организаторов, кормивших всех гостей солдатской кашей из полевой кухни, вскоре закончились тарелки. Однако это никого не смутило — люди охотно набирали заветное блюдо из гречки и тушёнки в пластиковые стаканчики для чая.