Минувшая ночь была самой холодной за эту зиму
По северу республики при прояснениях столбики термометров опускались до -29.
По северу республики при прояснениях столбики термометров опускались до -29.
МИНСК, 23 фев — Sputnik. Самая низкая за эту зиму температура воздуха была зафиксирована минувшей ночью, сообщили в пятницу в Белгидромете.
Предыдущий температурный рекорд этой зимы был установлен в ночь со среды на четверг: температура воздуха в Езерище ночью опускалась до —26,4 градуса. Уже в ночь на пятницу погода взяла очередной минимум.
По данным Белгидромета, по северу республики, в Витебской области, температура воздуха опускалась до —29 градусов. На сегодня это — минимальная температура, зафиксированная данной зимой в республике.
Синоптики ждут рекорда по минусовым температурам.
К слову, минимальная температура воздуха в стране на 23 февраля фиксировалась в 2007 году — тогда в Езерище столбики термометров опускались до —32,6.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные морозы сохранятся: ночью возможно понижение температуры до —25 градусов, днем — −7…−15 градусов.
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