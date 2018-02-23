Минувшая ночь была самой холодной за эту зиму

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 фев — Sputnik. Самая низкая за эту зиму температура воздуха была зафиксирована минувшей ночью, сообщили в пятницу в Белгидромете.

Предыдущий температурный рекорд этой зимы был установлен в ночь со среды на четверг: температура воздуха в Езерище ночью опускалась до —26,4 градуса. Уже в ночь на пятницу погода взяла очередной минимум.

​По данным Белгидромета, по северу республики, в Витебской области, температура воздуха опускалась до —29 градусов. На сегодня это — минимальная температура, зафиксированная данной зимой в республике.

Синоптики ждут рекорда по минусовым температурам.

К слову, минимальная температура воздуха в стране на 23 февраля фиксировалась в 2007 году — тогда в Езерище столбики термометров опускались до —32,6.