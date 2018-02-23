Узбекистан в этом году отправит в Россию свыше 50 тысяч мигрантов

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Узбекистан в этом году планирует официально отправить в Россию свыше 50 тысяч мигрантов, сообщает корреспондент Sputnik.

Это станет возможным благодаря вступившему в силу 21 декабря соглашению об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для осуществления временной трудовой деятельности на территории Российской Федерации.

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Документ направлен на обеспечение адресного трудоустройства граждан Узбекистана в России. Он предусматривает их доиммиграционную подготовку для последующей работы.

«Мы планируем официально через Агентство по вопросам внешней трудовой миграции отправить в Россию свыше 50 тысяч мигрантов. Эта цифра касается только агентства. Однако если в этом году будет принят закон о рекрутинговой деятельности, это позволит значительно расширить организованный набор мигрантов за счет привлечения частных компаний», — рассказал корреспонденту Sputnik заместитель министра занятости и трудовых отношений Закир Умаров.

По данным Минтруда Узбекистана, в прошлом году в Россию официально было отправлено 922 узбекистанца.

При этом, МВД России отмечает, что с января по сентябрь 2017 года на миграционный учет в РФ было поставлено свыше 3,1 миллиона узбекистанцев. По данным Центробанка России, за тот же период из РФ узбекскими мигрантами было перечислено около 2,6 миллиардов долларов, что на 31% больше прошлогодних показателей.