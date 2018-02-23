Ростовская область отмечает День защитника Отечества

Ростовская область сегодня отмечает День защитника Отечества. Праздничные мероприятия пройдут во всех муниципалитетах. В Ростове вечером будет праздничный салют. Артиллеристы 150-й мотострелковой дивизии выпустят 3 тысячи зарядов-фейерверков и сделают около 2,5 тысяч холостых артиллерийских выстрелов. Салютовать в этом году будут в районе Суворовского микрорайона. Начало ровно в 21 час.