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13:20 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Ростовская область отмечает День защитника Отечества

Праздничный салют в Ростове начнется в 9 вечера.

Ростовская область сегодня отмечает День защитника Отечества. Праздничные мероприятия пройдут во всех муниципалитетах. В Ростове вечером будет праздничный салют. Артиллеристы 150-й мотострелковой дивизии выпустят 3 тысячи зарядов-фейерверков и сделают около 2,5 тысяч холостых артиллерийских выстрелов. Салютовать в этом году будут в районе Суворовского микрорайона. Начало ровно в 21 час.

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