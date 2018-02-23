Ростовская область отмечает День защитника Отечества
Праздничный салют в Ростове начнется в 9 вечера.
Праздничный салют в Ростове начнется в 9 вечера.
Ростовская область сегодня отмечает День защитника Отечества. Праздничные мероприятия пройдут во всех муниципалитетах. В Ростове вечером будет праздничный салют. Артиллеристы 150-й мотострелковой дивизии выпустят 3 тысячи
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