Нападение разъяренной мурены на дайвера попало на видео

Отмечается, что инцидент произошел в бухте Содвана в Южной Африке. Молодой человек из Польши совершил погружение, чтобы осмотреть коралловый риф, но внезапно заметил, что его преследуют две мурены.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/blPESe3yqOo?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На кадрах видно, как одна из рыб смотрит на дайвера и устрашающе открывает пасть, чтобы запугать «противника». Спустя несколько секунд она кидается на молодого человека и преследует его, однако дайверу удается оторваться.