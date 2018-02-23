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12:17 (мск), источник: РИА Новости

Нападение разъяренной мурены на дайвера попало на видео

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. В Сети появилось видео нападения крупной мурены на дайвера. Запись опубликована на YouTube.

Отмечается, что инцидент произошел в бухте Содвана в Южной Африке. Молодой человек из Польши совершил погружение, чтобы осмотреть коралловый риф, но внезапно заметил, что его преследуют две мурены.

Во время загрузки произошла ошибка.

На кадрах видно, как одна из рыб смотрит на дайвера и устрашающе открывает пасть, чтобы запугать «противника». Спустя несколько секунд она кидается на молодого человека и преследует его, однако дайверу удается оторваться.

По словам мужчины, он никак не провоцировал мурен и они напали на него без какой-либо видимой причины.

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