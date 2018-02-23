В Омске на День защитника отечества маршировали даже африканцы

На ролике видно, как студенты танкового военного института из Африки демонстрируют чудеса строевой подготовки. Особенно колоритно смотрятся необычные студенты на фоне Успенского собора.

К слову, африканцы из омского танкового института давно перестали быть экзотикой, они принимают активное участие в культурной и общественной жизни города, уже почти не отличаясь привычками от местных жителей.