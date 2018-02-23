В Омске на День защитника отечества маршировали даже африканцы
В пятницу, 23 февраля, в Омске на Соборной площади прошел военный парад. Пользователи соцсетей, похоже, так впечатлились увиденным, что засняли видео.
В пятницу, 23 февраля, в Омске на Соборной площади прошел военный парад. Пользователи соцсетей, похоже, так впечатлились увиденным, что засняли видео.
На ролике видно, как студенты танкового военного института из Африки демонстрируют чудеса строевой подготовки. Особенно колоритно смотрятся необычные студенты на фоне Успенского собора.
«Где-то в Омске. Правофланговый в последней шеренге огонь», — написал Алексей Кремков, сопроводив пост видео.
К слову, африканцы из омского танкового института давно перестали быть экзотикой, они принимают активное участие в культурной и общественной жизни города, уже почти не отличаясь привычками от местных жителей.
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