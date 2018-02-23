Губернатор Кубани возложил венки к Вечному огню в Краснодаре

Вениамин Кондратьев принял участие в торжественной церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню на площади Памяти Героев в Краснодаре, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вместе с главой региона отдать дань памяти погибшим пришли председатель ЗСК Юрий Бурлачко, член Совета Федерации Федерального собрания от края Владимир Бекетов, главный федеральный инспектор по краю аппарата полпреда РФ в ЮФО Алексей Ермаков, начальник УФСБ по региону Игорь Колосов, первый заместитель прокурора Кубани Владислав Малкин, начальник регионального ГУ МВД РФ Владимир Виневский, мэр кубанской столицы Евгений Первышов. Они возложили венки к Вечному огню.

Под звуки метронома собравшиеся почтили память ушедших защитников Отечества минутой молчания. Затем военнослужащие Краснодарского территориального гарнизона прошли торжественным маршем, а военный оркестр исполнил гимны России и Кубани.