Губернатор Кубани возложил венки к Вечному огню в Краснодаре
На церемонии присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных и молодежных организаций, военнослужащие, казаки.
На церемонии присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных и молодежных организаций, военнослужащие, казаки.
Вениамин Кондратьев принял участие в торжественной церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню на площади Памяти Героев в Краснодаре, сообщает
Вместе с главой региона отдать дань памяти погибшим пришли председатель ЗСК Юрий Бурлачко, член Совета Федерации Федерального собрания от края Владимир Бекетов, главный федеральный инспектор по краю аппарата полпреда РФ в ЮФО Алексей Ермаков, начальник УФСБ по региону Игорь Колосов, первый заместитель прокурора Кубани Владислав Малкин, начальник регионального ГУ МВД РФ Владимир Виневский, мэр кубанской столицы Евгений Первышов. Они возложили венки к Вечному огню.
Под звуки метронома собравшиеся почтили память ушедших защитников Отечества минутой молчания. Затем военнослужащие Краснодарского территориального гарнизона прошли торжественным маршем, а военный оркестр исполнил гимны России и Кубани.
Поздравляю с Днем защитника Отечества всех, кто отдает свой воинский долг Родине, для кого слова «честь», «доблесть» и «отвага» — не простой звук. И желаю самого главного — мирного неба над головой. Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.
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