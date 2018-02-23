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13:16 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоград отмечает 23 февраля

Торжества начались с возложения венков и цветов к Вечному огню.

Источник: Комсомольская правда

Волгоград 23 февраля отмечает День защитника Отечества. Праздничные торжества начались с возложения венков и цветов к Вечному огню на площади Павших Борцов. В церемонии приняли участие губернатор Андрей Бочаров, руководители силовых и надзорных ведомств, а также ветераны Великой Отечественной. Памятные мероприятия в этот день пройдут во всех районах города и области. В программе праздника 23 февраля — концерты, патриотические акции и турниры. Выставки, квесты и тематические интерактивные программы к столетию Красной Армии подготовили музеи. А завершит День защитника Отечества артиллерийский салют. Он прогремит на Центральной набережной Волгограда в 21.00.

Интерактивный музей «Россия — моя история» 23 февраля подготовил большую программу. Бесплатно пустят в музей по военному билету, школьников и студентов. «Старая Сарепта» предложит гостям массу интерактивных программ, мастер-классов и экшен-квестов. Тематические выставки открылись и в других музеях Волгограда.

На парковке ТРК «КомсоМОЛЛ» в полдень стартует выставка военной техники, здесь всех накормят солдатской кашей. ВТЦ в 17.00 устроит рок-фестиваль ко Дню защитника Отечества. А ТРЦ «Акварель» с 14 часов приглашает на битву «Роботов» и «Битву гладиаторов».

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