Волгоград отмечает 23 февраля

Волгоград 23 февраля отмечает День защитника Отечества. Праздничные торжества начались с возложения венков и цветов к Вечному огню на площади Павших Борцов. В церемонии приняли участие губернатор Андрей Бочаров, руководители силовых и надзорных ведомств, а также ветераны Великой Отечественной. Памятные мероприятия в этот день пройдут во всех районах города и области. В программе праздника 23 февраля — концерты, патриотические акции и турниры. Выставки, квесты и тематические интерактивные программы к столетию Красной Армии подготовили музеи. А завершит День защитника Отечества артиллерийский салют. Он прогремит на Центральной набережной Волгограда в 21.00.