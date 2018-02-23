Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 24 февраля из-за сильных морозов

В субботу будет облачно с прояснениями, преимущественно по южной части страны пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется ночью неустойчивый слабый, днем северо-восточный 5−10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 14−20 градусов ниже нуля, по северу — минус 21−24, на значительной части Витебской и местами по северу Минской областей — 25−29 градусов мороза, по югу — минус 9−13 градусов. Днем будет 7−13 градусов ниже нуля.