Под Темрюком проснулся грязевой вулкан
Очевидцы, заметившие активность вулкана Гефест, опубликовали в соцсетях фотографии и видео происшествия.
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Очевидцы, заметившие активность вулкана Гефест, опубликовали в соцсетях фотографии и видео происшествия.
Вулкан Гефест расположен на Гнилой горе в Темрюкском районе Краснодарского края. На его территории расположены около 100 ключей, многие из которых периодически становятся активными и выбрасывают фонтаны целебной грязи.
Один из всплесков активности произошел 22 февраля.
Территория вокруг вулкана Гефест привлекает многочисленных отдыхающих, которые проходят здесь бальнеологическое лечение.
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