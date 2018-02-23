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13:19 (мск), источник: Югополис

Под Темрюком проснулся грязевой вулкан

Очевидцы, заметившие активность вулкана Гефест, опубликовали в соцсетях фотографии и видео происшествия.

Вулкан Гефест расположен на Гнилой горе в Темрюкском районе Краснодарского края. На его территории расположены около 100 ключей, многие из которых периодически становятся активными и выбрасывают фонтаны целебной грязи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Один из всплесков активности произошел 22 февраля.

Территория вокруг вулкана Гефест привлекает многочисленных отдыхающих, которые проходят здесь бальнеологическое лечение.

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