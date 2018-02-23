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12:29 (мск), источник: Газета.Ру

Фигуристка Медведева поздравила мужчин с 23 февраля и поблагодарила Путина

Серебряная призерка Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане фигуристка Евгения Медведева выразила слова благодарности президенту России Владимиру Путину. Слова спортсменки передает специальный корреспондент «Газеты.Ru» Дмитрий Окунев.

Источник: РИА "Новости"
Поздравляем с 23 февраля! Хочется поблагодарить всех наших мужчин за поддержку, потому что мы, девушки, без наших мужчин не можем! Также хотелось бы сказать большое спасибо нашему президенту за огромные усилия, за возможность находиться сейчас здесь и поздравлять наших мужчин с праздником!
Евгения Медведева

Ранее ведущий спортивный канал США ESPN поставил новость о золотой медали российской фигуристки Алины Загитовой на Олимпиаде-2018 в тройку по сайту.

8 комментариевк этой статье
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