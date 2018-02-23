Фигуристка Медведева поздравила мужчин с 23 февраля и поблагодарила Путина

Поздравляем с 23 февраля! Хочется поблагодарить всех наших мужчин за поддержку, потому что мы, девушки, без наших мужчин не можем! Также хотелось бы сказать большое спасибо нашему президенту за огромные усилия, за возможность находиться сейчас здесь и поздравлять наших мужчин с праздником!

Евгения Медведева