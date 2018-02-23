Фигуристка Медведева поздравила мужчин с 23 февраля и поблагодарила Путина
Серебряная призерка Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане фигуристка Евгения Медведева выразила слова благодарности президенту России Владимиру Путину. Слова спортсменки передает специальный корреспондент «Газеты.Ru» Дмитрий Окунев.
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