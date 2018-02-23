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13:12 (мск), источник: КрымPress

В Симферополе отмечают День Защитника Отечества

Сегодня в Симферополе отмечают не только День защитника Отечества и 100-летие создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Красного Флота, но и 4-й годовщину образования Народного ополчения Республики Крым.

Торжественные мероприятия прошли у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата и у памятника «Ополчению всех времён» в сквере Народного ополчения.

Мы сегодня празднуем 100-летие со дня создания Красной Армии и День Защитника Отечества! Благодаря совместным действиям Крым сегодня — часть Российской Федерации. С праздником вас, дорогие друзья! Благодарю вас за бесстрашие, за вашу позицию! — цитирует Управление информации и пресс-службы Главу Республики Крым Сергея Аксёнова.

Мы помним, как 4 года назад мы с вами собирались возле Государственного Совета Республики Крым, тогда это был Верховный Совет. Как мы готовились отражать атаки националистов, которые пугали нас «поездами дружбы» и так далее. Объединившись, мы вместе приняли важное и судьбоносное решение и отстояли нашу республику. Это произошло благодаря вам, всем крымчанам и конечно благодаря персональному руководству нашего Президента России Владимира Владимировича Путина, — подчеркнул Глава Крыма.

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