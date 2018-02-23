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12:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Прокуратура взяла на контроль дело о гибели шести человек под Кемеровом

Автобус направлялся из Красноярского края в поселок Шерегеш.

Прокуратура Кемеровской области взяла на контроль расследование уголовного дела о гибели шести человек в ДТП в Чебулинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее,

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

«Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры области», — сказали в прокуратуре.

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