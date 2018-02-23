Прокуратура взяла на контроль дело о гибели шести человек под Кемеровом
Автобус направлялся из Красноярского края в поселок Шерегеш.
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Автобус направлялся из Красноярского края в поселок Шерегеш.
Прокуратура Кемеровской области взяла на контроль расследование уголовного дела о гибели шести человек в ДТП в Чебулинском районе. Об этом сообщили в
Как сообщалось ранее,
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
«Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры области», — сказали в прокуратуре.
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