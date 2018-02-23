В Петербурге волонтеры спасли от гибели замерзающую сову Фуфырика
Птице оказывают медицинскую помощь.
Птице оказывают медицинскую помощь.
В Петербурге волонтеры
Хищная птица три дня просидела на виду у людей, облюбовав себе место на полуприцепе одного из автопредприятий города. Сова замерзала и уже не пыталась улететь, что говорило о нее плохом самочувствии.
Волонтеры выехали по указанному адресу и поймали сову в сачок, после чего доставили ветеринарам. Хищную птицу назвали Фуфыриком. Эту кличку сова получила за грозное фырканье, которым пыталась отпугнуть своих спасителей.
В настоящее время Фуфырик получает всю необходимую медицинскую помощь. Что будет с птицей в дальнейшем, решится после лечения.
По словам волонтеров отряда, в последнее время участились случаи, когда птицы залетают в помещения и не могут оттуда выбраться: судя по всему, пернатые слишком увлекаются охотой.
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