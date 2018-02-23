Рустам Минниханов подарил музею соцбыта Казани электробритву и магнитофон
Рустам Минниханов посетил ряд музеев в центре Казани.
Рустам Минниханов посетил ряд музеев в центре Казани.
Рустам Минниханов побывал в музее социалистического быта Казани, сообщает
Музей расположен на ул. Университетской в бывшей коммунальной квартире площадью 200 кв. метров, в которой в советское время проживали 20 человек. Здесь сохранились настоящие кирпичные стены, старая электропроводка, чугунные батареи.
«Вот такие же джинсы у меня были, я привез их из Болгарии», — сказал Рустам Минниханов, осматривая экспонаты.
Президент Татарстана подарил музею соцбыта двухкассетный магнитофон, на котором сделал дарственную надпись, электробритву, произведенную в 80-х годах и мужскую рубашку.
Директор музея Рустем Валиахметов сообщил, что недавно открылся такой музей в
Кроме того, Рустам Минниханов посетил музей счастливого детства, расположенный рядом, музей Баки Урманче и музей «Дух воина».
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