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23 февраля, источник: АиФ Казань

Рустам Минниханов подарил музею соцбыта Казани электробритву и магнитофон

Рустам Минниханов посетил ряд музеев в центре Казани.

Рустам Минниханов побывал в музее социалистического быта Казани, сообщает пресс-служба президента РТ.

Музей расположен на ул. Университетской в бывшей коммунальной квартире площадью 200 кв. метров, в которой в советское время проживали 20 человек. Здесь сохранились настоящие кирпичные стены, старая электропроводка, чугунные батареи.

«Вот такие же джинсы у меня были, я привез их из Болгарии», — сказал Рустам Минниханов, осматривая экспонаты.

Президент Татарстана подарил музею соцбыта двухкассетный магнитофон, на котором сделал дарственную надпись, электробритву, произведенную в 80-х годах и мужскую рубашку.

Директор музея Рустем Валиахметов сообщил, что недавно открылся такой музей в Санкт-Петербурге, а в апреле 2018 года появится филиал музея соцбыта в турецкой Анталье.

Кроме того, Рустам Минниханов посетил музей счастливого детства, расположенный рядом, музей Баки Урманче и музей «Дух воина».

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