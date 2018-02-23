В Краснодаре прошел концерт в честь Дня защитника Отечества

«Свой вековой юбилей армия и флот России встречают с высоко поднятой головой. Благодаря президенту Российской Федерации мы смогли укрепить, восстановить, а где-то и создать заново военную мощь страны. Сегодня армия России снова считается одной из современнейших и сильнейших армий мира. Тысячи кубанских мальчишек проходят службу в различных частях и подразделениях по всей стране. Служат честно и достойно, представляя свой край, в котором защищать Родину всегда считалось почетной обязанностью и святым долгом»

Вениамин Кондратьев