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23 февраля, источник: Кубань 24

В Краснодаре прошел концерт в честь Дня защитника Отечества

В зале Кубанского казачьего хора собрались ветераны Великой Отечественной войны и действующие военные.

Источник: Кубань 24

Их поздравили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель Законодательного собрания края Юрий Бурлачко.

«Свой вековой юбилей армия и флот России встречают с высоко поднятой головой. Благодаря президенту Российской Федерации мы смогли укрепить, восстановить, а где-то и создать заново военную мощь страны. Сегодня армия России снова считается одной из современнейших и сильнейших армий мира. Тысячи кубанских мальчишек проходят службу в различных частях и подразделениях по всей стране. Служат честно и достойно, представляя свой край, в котором защищать Родину всегда считалось почетной обязанностью и святым долгом»
Вениамин Кондратьев

«Наша история знает много примеров самоотверженного служения Отчизне, но самые яркие и героические из них, безусловно, показала Великая Отечественная война. Победа в ней далась невосполнимой ценой. Наш долг — заботиться о ветеранах войны и труда, беречь и защищать память о подвиге предков, не допускать искажений и любых переписываний исторических фактов», — сказал председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Для гостей со сцены прозвучали марши в исполнении духового оркестра Министерства внутренних дел России. Были песни на фронтовую тематику, выступали и казачьи коллективы.

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