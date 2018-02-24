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00:11 (мск), источник: Sputnik.md

«Желтый код»: синоптики предупреждают о резком изменении погоды в Молдове

Молдавские метеорологи вынесли очередное предупреждение, объявив «желтый код» метеоопасности на всей территории страны: ожидается резкое изменение погоды — страну накроют сильные морозы.

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Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 23 фев — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила «желтый код» метеоопасности в связи с резким изменение погоды.

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Предупреждение будет действовать с 25 февраля по 2 марта.

«В указанный период в результате вторжения холодного арктического воздуха ожидается резкое понижение температуры воздуха в ночные часы до —10..-15 градусов по Цельсию, а 26 февраля и 1 марта — до —15..-19. Средняя суточная температура воздуха ожидается на 10−12 ниже климатической нормы», — отмечено в сообщении метеорологов.

Кроме того, в стране действует «желтый код» гидрологической опасности в связи с усилением ледообразования.

Предупреждение будет действовать до 3 марта.

«Лед будет тонкий и ходить по нему опасно. Обращаем внимание на это родителей несовершеннолетних детей и любителей зимней рыбной ловли», — отметили в Госгидрометеорологической службе.

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