«Желтый код»: синоптики предупреждают о резком изменении погоды в Молдове

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 23 фев — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила «желтый код» метеоопасности в связи с резким изменение погоды.

Читайте также Последняя неделя зимы в Молдове: что ждет граждан страны

Предупреждение будет действовать с 25 февраля по 2 марта.

«В указанный период в результате вторжения холодного арктического воздуха ожидается резкое понижение температуры воздуха в ночные часы до —10..-15 градусов по Цельсию, а 26 февраля и 1 марта — до —15..-19. Средняя суточная температура воздуха ожидается на 10−12 ниже климатической нормы», — отмечено в сообщении метеорологов.

Кроме того, в стране действует «желтый код» гидрологической опасности в связи с усилением ледообразования.

Предупреждение будет действовать до 3 марта.