На большей территории Казахстана 24 февраля пройдёт снег
Синоптики прогнозируют туман, гололедицу и низовую метель в ряде регионов страны.
Синоптики прогнозируют туман, гололедицу и низовую метель в ряде регионов страны.
Лишь на юге,
Прогноз погоды на 24 февраля по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».
В Астане переменная облачность. Ночью снег, днём без осадков. Ночью ожидается 18−20 мороза, днём от -8 до -10 градусов по Цельсию.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ночью ожидается около 0 градусов, днём от +7 до +9 градусов по Цельсию.
В Акмолинской области переменная облачность, снег. Ночью ожидается от -17 до -20 градусов, днём температура составит от -8 до -13 градусов.
В Актюбинской области переменная облачность, снег. Ночью от -18 до -23 градусов, днём от -5 до -10 градусов по Цельсию.
В Алматинской области переменная облачность без осадков. Ночью местами ожидается туман, днем в районе Жаланашколя усиление ветра 20−25 м/с. Столбик термометра в тёмное время суток будет колебаться от -3 до +2, днём от +5 до +10 градусов.
В Атырауской области переменная облачность, снег. Температурный фон ночью составит от -3 до -8 градусов, днём от -3 до +2 градусов по Цельсию.
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В Жамбылской области переменная облачность, без осадков. Местами ожидается туман, днем местами усиление ветра 15−20 м/с. Температура воздуха составит от 0 до -5 градусов ночью и от +4 до +9 градусов днём.
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В Карагандинской области пасмурно, снег. Местами ожидается туман. Ночью температура воздуха от -15 до -20 градусов по Цельсию, днём от -8 до -13 градусов.
В Костанайской области переменная облачность без осадков. Местами ожидается туман. Ночью на территории региона ожидается от -20 до -25 градусов, днём от -10 до -15 градусов.
В Кызылординской области переменная облачность без осадков. Объявлено штормовое предупреждение: местами ожидается туман. Температура воздуха ночью от -5 до -10 градусов по Цельсию, днём составит от 0 до +5 градусов.
В Мангистауской области переменная облачность. Местами ожидается туман. Ночью без осадков. днём дождь со снегом. Ночная температура воздуха от -3 до +2 градусов. Температурный фон днём составит от +5 до +10 градусов по Цельсию.
В Павлодарской области переменная облачность, снег. Местами ожидается туман. Температура воздуха ночью составит от -15 до -20 градусов, днём ожидается 5−10 мороза.
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