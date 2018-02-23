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23 февраля, источник: Informburo.kz

На большей территории Казахстана 24 февраля пройдёт снег

Синоптики прогнозируют туман, гололедицу и низовую метель в ряде регионов страны.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 93% 770 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Informburo.kz

Лишь на юге, юго-востоке и северо-западе республики ожидается погода без осадков. На большей части республики сохранится туман.

Прогноз погоды на 24 февраля по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

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В Астане переменная облачность. Ночью снег, днём без осадков. Ночью ожидается 18−20 мороза, днём от -8 до -10 градусов по Цельсию.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ночью ожидается около 0 градусов, днём от +7 до +9 градусов по Цельсию.

В Акмолинской области переменная облачность, снег. Ночью ожидается от -17 до -20 градусов, днём температура составит от -8 до -13 градусов.

В Актюбинской области переменная облачность, снег. Ночью от -18 до -23 градусов, днём от -5 до -10 градусов по Цельсию.

В Алматинской области переменная облачность без осадков. Ночью местами ожидается туман, днем в районе Жаланашколя усиление ветра 20−25 м/с. Столбик термометра в тёмное время суток будет колебаться от -3 до +2, днём от +5 до +10 градусов.

В Атырауской области переменная облачность, снег. Температурный фон ночью составит от -3 до -8 градусов, днём от -3 до +2 градусов по Цельсию.

В Восточно-Казахстанской области переменная облачность, снег. Местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра 15−20 м/с. Температура воздуха составит от -9 до -14 градусов ночью и от -4 до -1 градуса днём.

В Жамбылской области переменная облачность, без осадков. Местами ожидается туман, днем местами усиление ветра 15−20 м/с. Температура воздуха составит от 0 до -5 градусов ночью и от +4 до +9 градусов днём.

В Западно-Казахстанской области переменная облачность, снег. Местами ожидается туман. Температура воздуха ночью составит от -20 до -25 градусов, днём ожидается от -8 до -13 градусов.

В Карагандинской области пасмурно, снег. Местами ожидается туман. Ночью температура воздуха от -15 до -20 градусов по Цельсию, днём от -8 до -13 градусов.

В Костанайской области переменная облачность без осадков. Местами ожидается туман. Ночью на территории региона ожидается от -20 до -25 градусов, днём от -10 до -15 градусов.

В Кызылординской области переменная облачность без осадков. Объявлено штормовое предупреждение: местами ожидается туман. Температура воздуха ночью от -5 до -10 градусов по Цельсию, днём составит от 0 до +5 градусов.

В Мангистауской области переменная облачность. Местами ожидается туман. Ночью без осадков. днём дождь со снегом. Ночная температура воздуха от -3 до +2 градусов. Температурный фон днём составит от +5 до +10 градусов по Цельсию.

В Павлодарской области переменная облачность, снег. Местами ожидается туман. Температура воздуха ночью составит от -15 до -20 градусов, днём ожидается 5−10 мороза.

В Северо-Казахстанской области переменная облачность. Ночью без осадков, днём снег. Местами ожидается туман. Ночью температура воздуха от -23 до -28 градусов, днём от -13 до -18 градусов по Цельсию.

В Южно-Казахстанской области переменная облачность. Ночью дождь, днём дождь со снегом. Местами ожидается туман. Температура ночью от -1 до +4 градуса, днём от +8 до +13 градусов по Цельсию.

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