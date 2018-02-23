Из Перми можно будет улететь в Лондон
Открылась продажа билетов с удобной стыковкой в Питере.
Открылась продажа билетов с удобной стыковкой в Питере.
Уже этой весной пермяки смогут в любой день недели вылететь в Лондон — трансферные рейсы будут организованы с удобной стыковкой в
Как сообщили в Международном аэропорту «Пермь», авиакомпания «Россия» в рамках программы расширения маршрутной сети с перехода на летнее расписание с 25 марта начинает ежедневные полеты в Лондон (аэропорт «Гатвик») из
«Россия», напомним, выполняет рейсы из Перми в
— FV6582 Пермь —
— FV6581
Вылеты из аэропорта «Пулково» запланированы на 14.30, а из Лондона — в 17.10.
В
На билеты «России» по данному направлению «Аэрофлот» объявил распродажу. Узнать цены можно на сайте «Аэрофлота», по телефону 8−800−444−55−55 и в офисах продаж.
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