Из Перми можно будет улететь в Лондон

Уже этой весной пермяки смогут в любой день недели вылететь в Лондон — трансферные рейсы будут организованы с удобной стыковкой в Санкт-Петербурге.

Как сообщили в Международном аэропорту «Пермь», авиакомпания «Россия» в рамках программы расширения маршрутной сети с перехода на летнее расписание с 25 марта начинает ежедневные полеты в Лондон (аэропорт «Гатвик») из Санкт-Петербурга.

«Россия», напомним, выполняет рейсы из Перми в Санкт-Петербург ежедневно:

— FV6582 Пермь — Санкт-Петербург, вылет в 5.20, прилет в 5.50 (время везде указано местное).

— FV6581 Санкт-Петербург — Пермь, вылет в 00.05, прилет в 4.25.

Вылеты из аэропорта «Пулково» запланированы на 14.30, а из Лондона — в 17.10.

В пресс-службе пермского аэропорта уточнили, что полеты будут проходить на судах Airbus А319 в двухклассной компоновке — 8 мест класса «бизнес» и 120 «эконом».