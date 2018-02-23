Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бортко предложил «подловатому» Серебрякову не работать в России
Как заставить мужчину пойти к врачу
Никита Михалков впервые стал прадедушкой
В Федерации керлинга нашли способ вернуть россиянину медаль Игр
«Больше 16 не дашь»: Альбина Джанабаева выглядит очень юной
Лавров рассказал о планах США в Сирии Сергей Лавров высказал свое мнение относительно действий США в Сирии
Российских фигуристок СМИ обвинили в жульничестве на ОИ
МОК обязан снять США и Канаду, но боится - СМИ
«Я не уберу флаг»: организаторам ОИ не удалось оскорбить русских
Пьеха резко ответила на хамство Серебрякова по РФ
МОК накажет за российские медали – СМИ
Поляки открыли 2 фронт против Украины – Тягнибок
Как звезды поздравили мужчин с 23 февраля
Кети Топурия в «дырявом» купальнике снялась для журнала
Мозг начинает стареть с 25 лет
Медики рассказали, как пережить морозы
10 признаков того, что вам пора делать ремонт
Ванна или душевая кабина: все за и против
Фоторепортажи
12Новый год по лунному календарю
12Не кимчхи единым
23 февраля, источник: РИА Крым

Глава Крыма вручил ключи от квартиры ветерану Великой Отечественной войны

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов вручил ветерану Великой Отечественной войны, полковнику в отставке Петру Олейнику ключи от квартиры. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. Вручение прошло на торжественном мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества.

«Мы равняемся на наших ветеранов, на офицеров, которые сегодня служат, которые находятся на передовой, рискуют жизнью. В этот праздник хочу сказать слова благодарности и поклониться в ноги нашим ветеранам и тем, кто защищает нашу Родину. Сегодня в зале сидят настоящие защитники. Спасибо вам огромное за все, что вы делаете. Уверен, пока в России есть такие достойные сыны, нашей стране ничего не угрожает!»
Сергей Аксенов

Петр Афанасьевич Олейник принимал участие в освобождении Крыма, был ранен, прошел с боями Молдавию, Румынию, Венгрию, Болгарию, Югославию и Австрию. Кавалер четырех медалей «За отвагу», награжден орденом Красной Звезды и многими медалями. Его имя высечено на гранитной плите героев у Вечного огня в Симферопольском парке имени Гагарина.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В ближайшие два дня Крым накроет шторм
В Симферополе насмерть сбили пешехода
Россия узнала соперника по финалу хоккейного турнира ОИ
Россиянка сдала положительную допинг-пробу на Играх в Пхенчхане
Билла Гейтса удивили цены на продукты в супермаркете
Собака спасла дом от грабителей, получив три пули
Родченков дал интервью в новом образе (видео)
Пользователи сети высмеяли McDonald’s за непонятную шутку
Илон Маск назвал «пароль» от глобального интернета
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
Российские спортсмены завоевали золото и серебро на ОИ Алина Загитова и Евгения Медведева показали одинаковый результат в произвольной программе в женском катании, однако золотую медаль выиграла 15-летняя Загитова
Авто
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса Из-за нового приказа главы МВД владельцы цистерн не могут оформить разрешения на перевозку опасных грузов, в число которых входят бензины и дизтопливо
Hi-Tech
Пользователей торрентов предупредили об угрозе В двух версиях популярного торрент-клиента обнаружена критическая уязвимость
Кино
Будь как Даня: главные мужчины нашего кино, которых мы обожаем Хулиганы, интеллектуалы, бруталы и просто красавчики — какие они, киногерои нашего времени? Рассуждаем, любуемся и вздыхаем — перед вами главные мужчины российского кино
Недвижимость
Жилье в Москве может значительно подорожать
«Ласточкино гнездо» закроется на ремонт
Озвучена новая версия идеальных линий египетских пирамид
Елизавета II арендовала в центре Киева земельный участок
Леди
Агилера, Гагарина и другие звезды, которые скинули больше 30 кг Эти красотки стали путеводными звездами для фанатов, которые мечтают похудеть. Рассказываем, как они это сделали и как изменилась их жизнь.
Дети
Первое для России золото ОИ-2018 взяла 15-летняя фигуристка Алина Загитова выиграла соревнования фигуристок в женском одиночном катании.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь