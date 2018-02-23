Глава Крыма вручил ключи от квартиры ветерану Великой Отечественной войны

«Мы равняемся на наших ветеранов, на офицеров, которые сегодня служат, которые находятся на передовой, рискуют жизнью. В этот праздник хочу сказать слова благодарности и поклониться в ноги нашим ветеранам и тем, кто защищает нашу Родину. Сегодня в зале сидят настоящие защитники. Спасибо вам огромное за все, что вы делаете. Уверен, пока в России есть такие достойные сыны, нашей стране ничего не угрожает!»

Сергей Аксенов