Глава Крыма вручил ключи от квартиры ветерану Великой Отечественной войны

«Мы равняемся на наших ветеранов, на офицеров, которые сегодня служат, которые находятся на передовой, рискуют жизнью. В этот праздник хочу сказать слова благодарности и поклониться в ноги нашим ветеранам и тем, кто защищает нашу Родину. Сегодня в зале сидят настоящие защитники. Спасибо вам огромное за все, что вы делаете. Уверен, пока в России есть такие достойные сыны, нашей стране ничего не угрожает!»
Петр Афанасьевич Олейник принимал участие в освобождении Крыма, был ранен, прошел с боями Молдавию, Румынию, Венгрию, Болгарию, Югославию и Австрию. Кавалер четырех медалей «За отвагу», награжден орденом Красной Звезды и многими медалями. Его имя высечено на гранитной плите героев у Вечного огня в Симферопольском парке имени Гагарина.
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