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23 февраля, источник: Комсомольская правда

В Севастополе 3 тысячи человек побывали на боевых кораблях

В День защитника Отечества открыты для посещения большие десантные корабли «Новочеркасск» и «Цезарь Куников».

Сегодня, 23 февраля в Севастополе под праздничные мероприятия отвели площадь имени адмирала П. С. Нахимова.

Здесь состоялся показ образцов военной техники и вооружения армейского корпуса Черноморского флота.

— На военном причале Минная стенка открыты для посещения боевые корабли Черноморского флота: большие десантные корабли «Новочеркасск» и «Цезарь Куников», — сообщает начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Вячеслав Трухачев, — ракетный, противодесантный и патрульный катера.

Порядка 3 тысяч горожан и гостей города побывали на кораблях ЧФ.

На мероприятии прошло возложение венков и цветов к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941−1942 гг.

Настоящими украшением праздника стал концерт творческих коллективов Черноморского флота и Севастополя. Зрителей на площади Нахимова радовали талантливые певцы, танцоры и музыканты.

Под занавес праздника над Севастопольской бухтой раздалась артиллерийская канонада. С Днем защитника Отечества! Ура!

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