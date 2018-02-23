В Севастополе 3 тысячи человек побывали на боевых кораблях
В День защитника Отечества открыты для посещения большие десантные корабли «Новочеркасск» и «Цезарь Куников».
В День защитника Отечества открыты для посещения большие десантные корабли «Новочеркасск» и «Цезарь Куников».
Сегодня, 23 февраля в Севастополе под праздничные мероприятия отвели площадь имени адмирала П. С. Нахимова.
Здесь состоялся показ образцов военной техники и вооружения армейского корпуса Черноморского флота.
— На военном причале Минная стенка открыты для посещения боевые корабли Черноморского флота: большие десантные корабли «Новочеркасск» и «Цезарь Куников», — сообщает начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Вячеслав Трухачев, — ракетный, противодесантный и патрульный катера.
Порядка 3 тысяч горожан и гостей города побывали на кораблях ЧФ.
На мероприятии прошло возложение венков и цветов к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941−1942 гг.
Настоящими украшением праздника стал концерт творческих коллективов Черноморского флота и Севастополя. Зрителей на площади Нахимова радовали талантливые певцы, танцоры и музыканты.
Под занавес праздника над Севастопольской бухтой раздалась артиллерийская канонада. С Днем защитника Отечества! Ура!
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