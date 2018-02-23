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23 февраля, источник: ГТРК "Дон-ТР"

Из-за снегопада на Дону ограничили движение пассажирского транспорта по всем направлениям

Ограничения вступают в силу с 19 часов.

В Ростовской области сегодня с 19 часов вступает в силу ограничение движения пассажирского транспорта по всем направлениям. Как сообщает пресс-центр донского МВД, такие меры связаны с неблагоприятными метеорологическими условиями в регионе. Водителей просят воздержаться от поездок на личном транспорте, а в случае, если это невозможно, увеличить дистанцию, соблюдать боковой интервал и скоростной режим.

Ранее управление по делам ГО и ЧС Ростова распространило предупреждение об ухудшении погоды 23—27 февраля.

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