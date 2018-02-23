Из-за снегопада на Дону ограничили движение пассажирского транспорта по всем направлениям

В Ростовской области сегодня с 19 часов вступает в силу ограничение движения пассажирского транспорта по всем направлениям. Как сообщает пресс-центр донского МВД, такие меры связаны с неблагоприятными метеорологическими условиями в регионе. Водителей просят воздержаться от поездок на личном транспорте, а в случае, если это невозможно, увеличить дистанцию, соблюдать боковой интервал и скоростной режим.