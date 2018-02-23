Из-за снегопада на Дону ограничили движение пассажирского транспорта по всем направлениям
Ограничения вступают в силу с 19 часов.
Ограничения вступают в силу с 19 часов.
В Ростовской области сегодня с 19 часов вступает в силу ограничение движения пассажирского транспорта по всем направлениям. Как сообщает
Ранее управление по делам ГО и ЧС Ростова распространило предупреждение об ухудшении погоды
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.