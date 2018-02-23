Трамп показал свой способ скрыть плешь на затылке

Источник: Reuters

«Я пытаюсь, как только могу, скрыть эту плешь, ребята. Я работаю над этим изо всех сил», — сказал американский лидер на конференции представителей консервативных политических сил в пятницу, 23 февраля.

Трамп также показал собравшимся, где именно на затылке у него не хватает волос. И рассказал, что надо делать, чтобы плешь не было видно.