Сын Софии Ротару прокомментировал информацию о ее замужестве
Сын певица Софии Ротару Руслан Евдокименко прокомментировал информацию о ее замужестве.
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Сын певица Софии Ротару Руслан Евдокименко прокомментировал информацию о ее замужестве.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что 70-летняя исполнительница вышла замуж. Как пишет «Ридус», обсуждение началось с фразы, случайно оброненной певцом Сергеем Зверевым.
«Разве она свободна? Она втихаря замужем. Она же такая роскошная», — сказал он.
Руслан Евдокименко засмеялся, когда услышал вопрос журналиста РЕН ТВ.
«Это вызывает только смех», — сказал он. — «Я глупости не комментирую. У нее сердце занято ее мужем, хоть и покойным. Навсегда, поверьте мне».
Муж Софии Ротару Анатолий Евдокименко ушел из жизни в 2002 году. Они прожили вместе 34 года.
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