Сын Софии Ротару прокомментировал информацию о ее замужестве

Источник: Publika.md

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что 70-летняя исполнительница вышла замуж. Как пишет «Ридус», обсуждение началось с фразы, случайно оброненной певцом Сергеем Зверевым.

«Разве она свободна? Она втихаря замужем. Она же такая роскошная», — сказал он.

Руслан Евдокименко засмеялся, когда услышал вопрос журналиста РЕН ТВ.

«Это вызывает только смех», — сказал он. — «Я глупости не комментирую. У нее сердце занято ее мужем, хоть и покойным. Навсегда, поверьте мне».