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00:20 (мск), источник: Publika.md

Сын Софии Ротару прокомментировал информацию о ее замужестве

Сын певица Софии Ротару Руслан Евдокименко прокомментировал информацию о ее замужестве.

Источник: Publika.md

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что 70-летняя исполнительница вышла замуж. Как пишет «Ридус», обсуждение началось с фразы, случайно оброненной певцом Сергеем Зверевым.

«Разве она свободна? Она втихаря замужем. Она же такая роскошная», — сказал он.

Руслан Евдокименко засмеялся, когда услышал вопрос журналиста РЕН ТВ.

«Это вызывает только смех», — сказал он. — «Я глупости не комментирую. У нее сердце занято ее мужем, хоть и покойным. Навсегда, поверьте мне».

Муж Софии Ротару Анатолий Евдокименко ушел из жизни в 2002 году. Они прожили вместе 34 года.

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