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00:19 (мск), источник: Sputnik.md

Кому еще в Молдове надо будет платить налоги

Парламент определился, каким еще категориям граждан Молдовы придется платить налоги: тот, кто не будет соблюдать закон, может попасть под административное наказание.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 23 фев — Sputnik. Депутаты парламента Молдовы во второй раз возращенные президентом республики Игорем Додоном проект закона о порядке осуществления поденщиками некоторых неквалифицированных работ временного характера.

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Таким образом, физические лица, нанимающие рабочих с поденной оплатой, могут попасть под административное наказание, если не будут соблюдать положения закона. По мнению авторов этой инициативы, закон направлен снижение феномена неформальной занятости.

По закону продолжительность работы поденщика не должна превышать восьми часов в день, пяти часов для лиц в возрасте 15−16 лет, или семи часов для граждан в возрасте 16−18 лет. Соответственно, в неделю количество рабочих часов не должно превышать 40.

Продолжительность выполняемых наемником работ для одного заказчика ограничивается 90 днями в год. Расчет с наемным рабочим теперь будет проводиться в конце каждого трудодня на основе прямой договоренности между сторонами.

Также закон предполагает, что уровень оплаты за единицу времени не будет ниже гарантированного минимального размера заработной платы в реальном секторе в час, установленного правительством.

Согласно закону, плата налога на прибыль от деятельности поденщика осуществляется заказчиком. Вместе с тем, работник по найму обязуется уплачивать взнос в фонды соцтрахования и обязательного медицинского страхования.

Заказчик должен вести реестр учета, где регистрируются поденные рабочие до начала выполнения ими услуг, и передавать выписку из этого документа в Территориальную трудовую инспекцию.

Контроль за соблюдением этих положений будет осуществляться инспекторами по труду и налоговой службой. Проект предусматривает, что, если заказчик не будет соблюдать положения этого закона, то его накажут согласно Кодексу о правонарушениях.

Труд наемных работников используется в основном в селах, где сконцентрировано большинство сельхозпроизводителей. К рабочим с поденной оплатой будут относится и те, кто нанимается для ремонта жилья в качестве физического лица.

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