Мороз не отступает. Погода в столице достигнет температурного минимума

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Морозы в столице продолжат усиливаться. Согласно данным столичного управления МЧС, в ночь на 24 февраля в столице может похолодать до минус 25 градусов, в центре города — до минус 18 градусов.

Днем, согласно данным московских спасателей, столбики термометров могут застыть на отметке 13−15 градусов ниже нуля. В некоторых районах Московской области будет еще холоднее. По данным регионального управления МЧС, ожидается понижение температуры местами до минус 32 градусов.

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Синоптики на третий день продлили предупреждение об опасных морозах.

На 24 февраля также объявлен оранжевый уровень опасности погоды. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Ранее спасатели призвали жителей столицы и области к осторожности в связи с аномальными холодами. Предупреждение действует до 28 февраля. Специалисты МЧС рекомендовали, по возможности, не выходить на улицу и воздержаться от длительных поездок. Чтобы не допустить обморожения следует тепло одеваться и мазать руки и лицо защитным кремом.

Сообщалось также, что ночь на пятницу, 23 февраля, стала самой холодной в столице за всю зиму. По данным синоптиков, столбики термометров опустились до 18,4 градуса мороза.

Начало новой недели потепления не обещает. Напротив, согласно данным синоптиков, температура воздуха в столице достигнет «морозного дна». В городе может похолодать до минус 28 градусов. Календарная весна же начнется с метелей.

Несмотря на аномальные холода, столичные парки не планируют отменять развлекательную программу на выходных. Всего в городе на праздники запланировано около 500 различных мероприятий.