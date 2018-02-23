Мороз не отступает. Погода в столице достигнет температурного минимума
В ночь на 24 февраля в столице может похолодать до минус 25 градусов.
В ночь на 24 февраля в столице может похолодать до минус 25 градусов.
Морозы в столице продолжат усиливаться. Согласно данным столичного управления МЧС, в ночь на 24 февраля в столице может похолодать до минус 25 градусов, в центре города — до минус 18 градусов.
Днем, согласно данным московских спасателей, столбики термометров могут застыть на отметке 13−15 градусов ниже нуля. В некоторых районах Московской области будет еще холоднее. По данным регионального управления МЧС, ожидается понижение температуры местами до минус 32 градусов.
Синоптики на третий день продлили предупреждение об опасных морозах.
Ранее спасатели призвали жителей столицы и области к осторожности в связи с аномальными холодами. Предупреждение действует до 28 февраля. Специалисты МЧС рекомендовали, по возможности, не выходить на улицу и воздержаться от длительных поездок. Чтобы не допустить обморожения следует тепло одеваться и мазать руки и лицо защитным кремом.
Сообщалось также, что ночь на пятницу, 23 февраля, стала самой холодной в столице за всю зиму. По данным синоптиков, столбики термометров опустились до 18,4 градуса мороза.
Начало новой недели потепления не обещает. Напротив, согласно данным синоптиков, температура воздуха в столице достигнет «морозного дна». В городе может похолодать до минус 28 градусов. Календарная весна же начнется с метелей.
Несмотря на аномальные холода, столичные парки не планируют отменять развлекательную программу на выходных. Всего в городе на праздники запланировано около 500 различных мероприятий.
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