Пользователи Сети высмеяли McDonald’s за непонятный мем

Источник: РИА Новости

На официальной странице сети ресторанов в Великобритании появилась фотография одного из ресторанов со странной подписью: «Он: встретимся в McDonald’s? Парикмахер: ни слова больше, брат».

Многие пользователи Twitter не поняли смысл этого мема. Некоторые предположили, что все дело в своеобразном британском юморе.

«Даже в Великобритании мы этого не понимаем», — ответил JAB.