Пользователи Сети высмеяли McDonald’s за непонятный мем
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости.
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости.
На официальной странице сети ресторанов в Великобритании появилась фотография одного из ресторанов со странной подписью: «Он: встретимся в McDonald’s? Парикмахер: ни слова больше, брат».
Многие пользователи Twitter не поняли смысл этого мема. Некоторые предположили, что все дело в своеобразном британском юморе.
«Даже в Великобритании мы этого не понимаем», — ответил JAB.
Смысл странного поста прояснил один из пользователей. По его словам, незадолго до этого в британских школах запретили стрижку под названием Meet me at McDonald’s (встретимся в McDonald’s — Прим. ред.), посчитав ее «неприемлемой».
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