Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Александр Беляев возвращается на НТВ после болезни
Названы простые способы улучшить память
Первое для России золото ОИ-2018 взяла 15-летняя фигуристка
Ахеджакова отреагировала на слова Серебрякова о хамстве россиян
Как звезды поздравили мужчин с 23 февраля
Минюст США обнаружил россиян, «влиявших» на президентские выборы США впервые выдвинули официальные обвинения против 13 россиян и трех российских организаций
Медведева, завоевавшая серебро, неожиданно обратилась к Путину
МОК обязан снять США и Канаду, но боится -СМИ
«Я не уберу флаг»: организаторам ОИ не удалось оскорбить русских
Пьеха резко ответила на хамство Серебрякова по РФ
МОК накажет за российские медали – СМИ
Поляки открыли 2 фронт против Украины – Тягнибок
«Больше 16 не дашь»: Альбина Джанабаева выглядит очень юной
Похудевшую Ирину Пегову не узнали поклонники
Мозг начинает стареть с 25 лет
Медики рассказали, как пережить морозы
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Строителей будут отслеживать по датчику
Фоторепортажи
12Новый год по лунному календарю
12Не кимчхи единым
23 февраля, источник: РИА Новости

Пользователи Сети высмеяли McDonald’s за непонятный мем

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Интернет-пользователи раскритиковали шуточную запись, сделанную британскими сотрудниками McDonald’s в Twitter.

Источник: РИА Новости

На официальной странице сети ресторанов в Великобритании появилась фотография одного из ресторанов со странной подписью: «Он: встретимся в McDonald’s? Парикмахер: ни слова больше, брат».

Многие пользователи Twitter не поняли смысл этого мема. Некоторые предположили, что все дело в своеобразном британском юморе.

«Даже в Великобритании мы этого не понимаем», — ответил JAB.

​Смысл странного поста прояснил один из пользователей. По его словам, незадолго до этого в британских школах запретили стрижку под названием Meet me at McDonald’s (встретимся в McDonald’s — Прим. ред.), посчитав ее «неприемлемой».

3 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Опрос жителей Евросоюза о России показал неожиданный результат
Названы марки автомобилей, которые меньше всего теряют в цене
Россия узнала соперника по финалу хоккейного турнира ОИ
Россиянка сдала положительную допинг-пробу на Играх в Пхенчхане
Билла Гейтса удивили цены на продукты в супермаркете
Собака спасла дом от грабителей, получив три пули
Родченков дал интервью в новом образе (видео)
Илон Маск назвал «пароль» от глобального интернета
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
Российские спортсмены завоевали золото и серебро на ОИ Алина Загитова и Евгения Медведева показали одинаковый результат в произвольной программе в женском катании, однако золотую медаль выиграла 15-летняя Загитова
Авто
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса Из-за нового приказа главы МВД владельцы цистерн не могут оформить разрешения на перевозку опасных грузов, в число которых входят бензины и дизтопливо
Hi-Tech
Пользователей торрентов предупредили об угрозе В двух версиях популярного торрент-клиента обнаружена критическая уязвимость
Кино
Будь как Даня: главные мужчины нашего кино, которых мы обожаем Хулиганы, интеллектуалы, бруталы и просто красавчики — какие они, киногерои нашего времени? Рассуждаем, любуемся и вздыхаем — перед вами главные мужчины российского кино
Недвижимость
СМИ: Елизавета II арендовала в центре Киева земельный участок
Как выглядит реновация в других странах
Плавучие отели появятся в Петербурге в мае
Замглавы Минстроя назвал самую резонансную стройку РФ
Леди
Агилера, Гагарина и другие звезды, которые скинули больше 30 кг Эти красотки стали путеводными звездами для фанатов, которые мечтают похудеть. Рассказываем, как они это сделали и как изменилась их жизнь.
Дети
Первое для России золото ОИ-2018 взяла 15-летняя фигуристка Алина Загитова выиграла соревнования фигуристок в женском одиночном катании.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь