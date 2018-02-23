Дворцовую площадь превратили в военный городок в честь 100-летия РККА
На главной площади города проходит двухдневная
На главной площади города проходит двухдневная
На Дворцовой площади Петербурга 23 и 24 февраля в честь 100-летия создания
На главной площади города развернута выставка военной техники времен Великой Отечественной войны, а также проходит показ современных образцов вооружения, военной техники и экипировки российской армии.
Для гостей акции развернуты армейские палатки, в которых высшие военные учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации представляют свои возможности потенциальным курсантам и их родителям.
Преподаватели, курсанты и выпускники военных вузов рассказывают о требованиях, предъявляемых к абитуриентам, особенностях учебной программы, жизни и быте учащихся. Здесь же можно пройти первичное
Помимо этого, каждый желающий имеет возможность посетить мобильный пункт набора на военную службу по контракту. Этот пункт оснащен мультимедийной и демонстрационной аппаратурой, укомплектован
Представители ЗВО рассказывают тем, кто интересуется службой по контракту, об условиях прохождения службы и социальном обеспечении военнослужащих по контракту. Потенциальные контрактники могут пройти
По доброй традиции, всех, кто проголодался и замёрз — а в Петербурге довольно холодно — ждёт полевая кухня, гречневая каша с тушенкой и чай.
Торжественная часть акции началась с выноса флагов России и
Затем на Дворцовой площади выступил командующий войсками ЗВО,
«Во-первых, хочу сказать всем слова поздравления. На самом деле это не военный праздник, это всенародный праздник. Он был всенародным праздником, он им и остается.
Картаполов отметил уникальную возможность для горожан и гостей Петербурга увидеть военную экспозицию под открытым небом, где представлена как историческая, так и новая военная техника.
«Это живая связь времён, — добавил Андрей Картаполов. — Люди могут увидеть, что было тогда и что есть сейчас, как изменяется техника и вооружение, и прикоснуться к этим историческим образцам оружия, взять их в руки и немножко почувствовать себя своим дедом, прадедом».
В честь праздника защитников Отечества и 100-летия создания РККА на Дворцовой площади состоялся концерт с участием артистов, а также гарнизонного ансамбля, которые исполнили популярные
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