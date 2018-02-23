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23 февраля, источник: ИА REGNUM

Дворцовую площадь превратили в военный городок в честь 100-летия РККА

На главной площади города проходит двухдневная военно-патриотическая акция, ориентированная, прежде всего, на молодежь, желающую поступить в военные вузы или служить в армии по контракту.

39
фотографий
39
фотографий
39
фотографий

На Дворцовой площади Петербурга 23 и 24 февраля в честь 100-летия создания Рабоче-крестьянской Красной армии проходит акция «Есть такая профессия — Родину защищать!». В первый день акции, которая организована Западным военным округом при поддержке городских властей, на Дворцовой побывал корреспондент ИА REGNUM.

На главной площади города развернута выставка военной техники времен Великой Отечественной войны, а также проходит показ современных образцов вооружения, военной техники и экипировки российской армии.

Для гостей акции развернуты армейские палатки, в которых высшие военные учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации представляют свои возможности потенциальным курсантам и их родителям.

Преподаватели, курсанты и выпускники военных вузов рассказывают о требованиях, предъявляемых к абитуриентам, особенностях учебной программы, жизни и быте учащихся. Здесь же можно пройти первичное профессионально-психологическое тестирование и определить свою годность к тем или иным воинским специальностям.

Помимо этого, каждый желающий имеет возможность посетить мобильный пункт набора на военную службу по контракту. Этот пункт оснащен мультимедийной и демонстрационной аппаратурой, укомплектован справочно-информационными материалами. Его сотрудники прошли специальную подготовку по социально-психологическим специальностям.

Представители ЗВО рассказывают тем, кто интересуется службой по контракту, об условиях прохождения службы и социальном обеспечении военнослужащих по контракту. Потенциальные контрактники могут пройти профессионально-психологическое тестирование, заполнить необходимые документы, получить направление на военно-врачебную комиссию и сдачу нормативов по физической подготовке.

По доброй традиции, всех, кто проголодался и замёрз — а в Петербурге довольно холодно — ждёт полевая кухня, гречневая каша с тушенкой и чай.

Торжественная часть акции началась с выноса флагов России и Санкт-Петербурга. Было зачитано приветственное письмо министра обороны РФ Сергея Шойгу, в котором говорилось об историческом значении создания Рабоче-крестьянской Красной армии и важности того, что эту памятную дату не забывают в современной России.

Затем на Дворцовой площади выступил командующий войсками ЗВО, генерал-полковник Андрей Картаполов. Он приветствовал всех присутствующих и также поздравил с Днем защитника Отечества и с юбилейной датой, важной не только для людей в погонах.

«Во-первых, хочу сказать всем слова поздравления. На самом деле это не военный праздник, это всенародный праздник. Он был всенародным праздником, он им и остается. Во-вторых, приходите посмотрите чем сегодня живет российская армия, чем она сильна, что она может, и почувствуйте себя ее частицей», — сказал командующий ЗВО.

Картаполов отметил уникальную возможность для горожан и гостей Петербурга увидеть военную экспозицию под открытым небом, где представлена как историческая, так и новая военная техника.

«Это живая связь времён, — добавил Андрей Картаполов. — Люди могут увидеть, что было тогда и что есть сейчас, как изменяется техника и вооружение, и прикоснуться к этим историческим образцам оружия, взять их в руки и немножко почувствовать себя своим дедом, прадедом».

В честь праздника защитников Отечества и 100-летия создания РККА на Дворцовой площади состоялся концерт с участием артистов, а также гарнизонного ансамбля, которые исполнили популярные военно-патриотические песни.

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