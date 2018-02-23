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23 февраля, источник: РИАЦ

В Волгограде в честь защитников Отечества прогремел 30-залповый салют

Сегодня, 23 февраля, в 21 час на нижней террасе набережной им.62-й Армии состоялся праздничный салют.

Источник: РИАЦ

Волгоградцы смогли увидеть 9 видов салютов: «Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега-1, 2, 4» различных модификаций. 12 дивизионных 76-миллиметровых пушек ЗИС-3, а также салютные установки 2А30, 2А30М произвели 30 залпов с 30-секундным интервалом. Разрывы фейерверочных зарядов осуществлялись на высоте 250−300 метров. Световое шоу длилось 15 минут и собрало более 300 зрителей.

Для проведения салюта были задействованы свыше 350 военнослужащих и около 90 единиц орудий.

Отметим, что помимо Волгограда залпы в честь защитников Отечества прогремели в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Владикавказе, Ставрополе, Новороссийске, Астрахани, Севастополе и Керчи.

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В Волгограде в честь защитников Отечества прогремел 30-залповый салют
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