В Волгограде в честь защитников Отечества прогремел 30-залповый салют
Сегодня, 23 февраля, в 21 час на нижней террасе набережной им.62-й Армии состоялся праздничный салют.
Сегодня, 23 февраля, в 21 час на нижней террасе набережной им.62-й Армии состоялся праздничный салют.
Волгоградцы смогли увидеть 9 видов салютов: «Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега-1, 2, 4» различных модификаций. 12 дивизионных 76-миллиметровых пушек ЗИС-3, а также салютные установки 2А30, 2А30М произвели 30 залпов с 30-секундным интервалом. Разрывы фейерверочных зарядов осуществлялись на высоте 250−300 метров. Световое шоу длилось 15 минут и собрало более 300 зрителей.
Для проведения салюта были задействованы свыше 350 военнослужащих и около 90 единиц орудий.
Отметим, что помимо Волгограда залпы в честь защитников Отечества прогремели в
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