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23 февраля, источник: Daily Storm

В Папском университете появится спецкурс для экзорцистов

Введение новых лекций обосновано высоким спросом на изгнание демонов.

Источник: AP 2018

В Папском университете Regina Apostolorum в Риме введут специальный курс по изгнанию демонов. Необходимость нововведений связана с высоким спросом на экзорцизм. Об этом сообщает издание Vatican News.

Сицилийский священник и экзорцист Бениньо Палилла рассказал изданию, что курс, который начнется в апреле, будут вести эксперты по сектам и сатанизму.

Главная цель введения лекций — «затронуть тему, которая умалчивается и противоречива».

Палилла ведет аналогичные курсы в Палермо с разрешения епископской конференции. По его словам, «священника не достаточно просто назвать экзорцистом, он должен обучаться у специалистов, поскольку изначально это не его сфера деятельности».

Священник рассказал, что в Италии спрос на услуги по изгнанию демонов растет.

Подобные обращения поступают не менее 500 тысяч раз в год. При этом, как сообщил Палилла, «не все случаи действительно связаны с демонами, многие из них касаются психологических проблем».

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Ирландский экзорцист Пэт Коллинз также подчеркнул, что «демоническая активность в стране стремительно растет». Палилла объяснил, что это связано с повышенным интересом среди населения к гадалкам и всевозможным магам, деятельность которых «открывает дверь дьяволу и одержимости».

Ранее, министр образования Ольга Васильева назвала 14 июня 2017 года историческим днем. По ее словам, сегодня Минюст «окончательно подписал» приказ об утверждении ученой степени по теологии. Теперь в России официально появятся бакалавры, магистры и доктора богословия.

﻿Благую весть Васильева озвучила на первой всероссийской научной конференции «Теология в гуманитарном образовательном пространстве». Министр заявила, что развитие «божественной» науки будет поддерживаться путем увеличения числа бюджетных мест для студентов. На 2017−2018 учебный год уже выделено 279 бесплатных мест для бакалавров, 180 для магистров и 16 для аспирантов теологов. Их распределят между 51 вузом, где уже есть это направление.

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