В Папском университете появится спецкурс для экзорцистов
Введение новых лекций обосновано высоким спросом на изгнание демонов.
Введение новых лекций обосновано высоким спросом на изгнание демонов.
В Папском университете Regina Apostolorum в Риме введут специальный курс по изгнанию демонов. Необходимость нововведений связана с высоким спросом на экзорцизм. Об этом сообщает издание Vatican News.
Сицилийский священник и экзорцист Бениньо Палилла рассказал изданию, что курс, который начнется в апреле, будут вести эксперты по сектам и сатанизму.
Палилла ведет аналогичные курсы в Палермо с разрешения епископской конференции. По его словам, «священника не достаточно просто назвать экзорцистом, он должен обучаться у специалистов, поскольку изначально это не его сфера деятельности».
Подобные обращения поступают не менее 500 тысяч раз в год. При этом, как сообщил Палилла, «не все случаи действительно связаны с демонами, многие из них касаются психологических проблем».
Ирландский экзорцист Пэт Коллинз также подчеркнул, что «демоническая активность в стране стремительно растет». Палилла объяснил, что это связано с повышенным интересом среди населения к гадалкам и всевозможным магам, деятельность которых «открывает дверь дьяволу и одержимости».
Ранее, министр образования Ольга Васильева назвала 14 июня 2017 года историческим днем. По ее словам, сегодня Минюст «окончательно подписал» приказ об утверждении ученой степени по теологии. Теперь в России официально появятся бакалавры, магистры и доктора богословия.
Благую весть Васильева озвучила на первой всероссийской научной конференции «Теология в гуманитарном образовательном пространстве». Министр заявила, что развитие «божественной» науки будет поддерживаться путем увеличения числа бюджетных мест для студентов. На 2017−2018 учебный год уже выделено 279 бесплатных мест для бакалавров, 180 для магистров и 16 для аспирантов теологов. Их распределят между 51 вузом, где уже есть это направление.
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