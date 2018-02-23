В Папском университете появится спецкурс для экзорцистов

Источник: AP 2018

В Папском университете Regina Apostolorum в Риме введут специальный курс по изгнанию демонов. Необходимость нововведений связана с высоким спросом на экзорцизм. Об этом сообщает издание Vatican News.

Сицилийский священник и экзорцист Бениньо Палилла рассказал изданию, что курс, который начнется в апреле, будут вести эксперты по сектам и сатанизму.

Главная цель введения лекций — «затронуть тему, которая умалчивается и противоречива».

Палилла ведет аналогичные курсы в Палермо с разрешения епископской конференции. По его словам, «священника не достаточно просто назвать экзорцистом, он должен обучаться у специалистов, поскольку изначально это не его сфера деятельности».

Священник рассказал, что в Италии спрос на услуги по изгнанию демонов растет.

Подобные обращения поступают не менее 500 тысяч раз в год. При этом, как сообщил Палилла, «не все случаи действительно связаны с демонами, многие из них касаются психологических проблем».

Ирландский экзорцист Пэт Коллинз также подчеркнул, что «демоническая активность в стране стремительно растет». Палилла объяснил, что это связано с повышенным интересом среди населения к гадалкам и всевозможным магам, деятельность которых «открывает дверь дьяволу и одержимости».

Ранее, министр образования Ольга Васильева назвала 14 июня 2017 года историческим днем. По ее словам, сегодня Минюст «окончательно подписал» приказ об утверждении ученой степени по теологии. Теперь в России официально появятся бакалавры, магистры и доктора богословия.