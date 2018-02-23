Резюме Стива Джобса с грамматическими ошибками продадут с молотка

Источник: AP 2018

Фоторепортаж 10 лет назад в продажу поступил первый iPhone

Сооснователь Apple заполнил документ в 18 лет. В резюме не указывается, на какую должность претендует Джобс. Он написал, что у него есть водительские права, но нет телефона. В тексте содержится несколько грамматических и пунктуационных ошибок. Например, свою фамилию он написал с маленькой буквы.

Аукцион пройдет с 8 по 15 марта. На нем же выставят две другие позиции — техническое руководство Mac OS X и газетную публикацию с фотографией Джобса и заголовком «Новый быстрый iPhone будет продаваться за 199 долларов», подписанные сооснователем Apple.