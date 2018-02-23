Резюме Стива Джобса с грамматическими ошибками продадут с молотка
Заявление о приеме на работу, заполненное Стивом Джобсом в 1973 году, выставят на аукцион в Бостоне в марте. Стартовая цена документа — 50 тысяч долларов, пишет The Guardian.
Заявление о приеме на работу, заполненное Стивом Джобсом в 1973 году, выставят на аукцион в Бостоне в марте. Стартовая цена документа — 50 тысяч долларов, пишет The Guardian.
Сооснователь Apple заполнил документ в 18 лет. В резюме не указывается, на какую должность претендует Джобс. Он написал, что у него есть водительские права, но нет телефона. В тексте содержится несколько грамматических и пунктуационных ошибок. Например, свою фамилию он написал с маленькой буквы.
Аукцион пройдет с 8 по 15 марта. На нем же выставят две другие позиции — техническое руководство Mac OS X и газетную публикацию с фотографией Джобса и заголовком «Новый быстрый iPhone будет продаваться за 199 долларов», подписанные сооснователем Apple.
Предприниматель, изобретатель и промышленный дизайнер Стив Джобс поступил в 1972 году в частный гуманитарный университет
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