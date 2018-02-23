Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экс-участница «Холостяка» раскрыла подробности сезона с Кридом
Ученые разделили пьющих людей на 4 типа
Жена солиста Maroon 5 показала новорожденную дочку
В Федерации керлинга нашли способ вернуть россиянину медаль Игр
Кети Топурия в «дырявом» купальнике снялась для журнала
Как делят наследство Михаила ЗадорноваБывшая супруга предоставила в нотариальную контору действующее свидетельство о браке
Российских фигуристок СМИ обвинили в жульничестве на ОИ
МОК обязан снять США и Канаду, но боится - СМИ
«Я не уберу флаг»: организаторам ОИ не удалось оскорбить русских
Пьеха резко ответила на хамство Серебрякова по РФ
МОК наложил запрет на медали россиян
Поляки открыли 2 фронт против Украины – Тягнибок
«Больше 16 не дашь»: Альбина Джанабаева выглядит очень юной
Похудевшую Ирину Пегову не узнали поклонники
Мозг начинает стареть с 25 лет
Медики рассказали, как пережить морозы
10 признаков того, что вам пора делать ремонт
Ванна или душевая кабина: все за и против
Фоторепортажи
12Новый год по лунному календарю
12Не кимчхи единым
23 февраля, источник: Lenta.Ru

Резюме Стива Джобса с грамматическими ошибками продадут с молотка

Заявление о приеме на работу, заполненное Стивом Джобсом в 1973 году, выставят на аукцион в Бостоне в марте. Стартовая цена документа — 50 тысяч долларов, пишет The Guardian.

Источник: AP 2018
Фоторепортаж
10 лет назад в продажу поступил первый iPhone

Сооснователь Apple заполнил документ в 18 лет. В резюме не указывается, на какую должность претендует Джобс. Он написал, что у него есть водительские права, но нет телефона. В тексте содержится несколько грамматических и пунктуационных ошибок. Например, свою фамилию он написал с маленькой буквы.

Аукцион пройдет с 8 по 15 марта. На нем же выставят две другие позиции — техническое руководство Mac OS X и газетную публикацию с фотографией Джобса и заголовком «Новый быстрый iPhone будет продаваться за 199 долларов», подписанные сооснователем Apple.

Предприниматель, изобретатель и промышленный дизайнер Стив Джобс поступил в 1972 году в частный гуманитарный университет Рид-колледж. Через шесть месяцев он бросил учебу, но еще год посещал творческие занятия. В феврале 1974 года он устроился техником в молодую компанию Atari в Калифорнии.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Россия узнала соперника по финалу хоккейного турнира ОИ
Россиянка сдала положительную допинг-пробу на Играх в Пхенчхане
Билла Гейтса удивили цены на продукты в супермаркете
Собака спасла дом от грабителей, получив три пули
Родченков дал интервью в новом образе (видео)
Пользователи сети высмеяли McDonald’s за непонятную шутку
Илон Маск назвал «пароль» от глобального интернета
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
Российские спортсмены завоевали золото и серебро на ОИ Алина Загитова и Евгения Медведева показали одинаковый результат в произвольной программе в женском катании, однако золотую медаль выиграла 15-летняя Загитова
Авто
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса Из-за нового приказа главы МВД владельцы цистерн не могут оформить разрешения на перевозку опасных грузов, в число которых входят бензины и дизтопливо
Hi-Tech
Пользователей торрентов предупредили об угрозе В двух версиях популярного торрент-клиента обнаружена критическая уязвимость
Кино
Будь как Даня: главные мужчины нашего кино, которых мы обожаем Хулиганы, интеллектуалы, бруталы и просто красавчики — какие они, киногерои нашего времени? Рассуждаем, любуемся и вздыхаем — перед вами главные мужчины российского кино
Недвижимость
Ремонт замка «Ласточкино гнездо» в Крыму начнется в 2018 году
СМИ: Елизавета II арендовала в центре Киева земельный участок
Как выглядит реновация в других странах
Кремль хотят освободить для прогулок
Леди
Агилера, Гагарина и другие звезды, которые скинули больше 30 кг Эти красотки стали путеводными звездами для фанатов, которые мечтают похудеть. Рассказываем, как они это сделали и как изменилась их жизнь.
Дети
Первое для России золото ОИ-2018 взяла 15-летняя фигуристка Алина Загитова выиграла соревнования фигуристок в женском одиночном катании.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь