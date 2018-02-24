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00:38 (мск), источник: m24.ru

Шанс на миллион. Как появились лотереи и сколько страны на них зарабатывают

Портал Москва 24 рассказывает о малоизвестных и курьезных страницах богатой на события истории лотерей.

Источник: Reuters

По одной из версий, 24 февраля 1466 года, 552 года назад, состоялось рождение современной лотереи — вполне невинной азартной игры, на которую подсажен весь мир. В действительности же лотереи существовали еще с незапамятных времен. О малоизвестных и курьезных страницах богатой на события истории лотерей — в материале портала Москва 24.

Лотереи существовали еще в древние времена по всему миру — от Китая до Древнего Рима.

В Риме их впервые связывают с эпохой правления Юлия Цезаря. При нем эта азартная игра уже использовалась для сбора средств, которые впоследствии шли на развитие государства — ремонт и строительство зданий, мостов и дорог. Существовали и благотворительные лотереи для малоимущих слоев населения в виде жеребьевки с выигрышными билетами. Собственно, жеребьевка была известна и из древнегреческих мифов, ее же можно считать древним прототипом современной лотереи.

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Вскоре лотереи распространились по всей Европе, став незаменимым источником дохода для государства, благодаря которому было построено множество общественных сооружений — без них сегодня трудно представить облик тех или иных городов. Например, на средства, вырученные от проведения лотерей, построили Британский музей, Оперный театр в Сиднее, Гарвардский и Йельский университеты и даже Великую Китайскую стену.

В Англии введение лотерей Елизаветой I в самом начале ее правления сыграло огромную роль в улучшении финансового положения королевства, испытывавшего в тот момент серьезные экономические трудности, выход из которых многие видели лишь в необходимости вступления молодой королевы в выгодный брак.

Особенно интересна история американских лотерей, оказавших непосредственное влияние на строительство британской колонии в Америке. Первоначально оно велось на частные средства, собираемые посредством лотерей. Деньги от их проведения шли на строительство и содержание колонии.

В независимом государстве лотереи также продолжали играть огромную роль в строительстве Соединенных Штатов: благодаря прибыли от лотерей в стране были построены сотни школ, больниц, церквей и библиотек, не говоря о множестве колледжей и университетов, включая самые крупные.

Правда, к концу XIX века в связи с коррумпированностью большинства лотерей их все же решили запретить. Этот запрет продержался до середины ХХ века, когда лотереи начали переживать новое рождение. В США в отличие от европейских стран и сегодня не существует национальных: свои игры есть в разных штатах (первым из штатов, заимевших свою лотерею, стал в 1967 году Нью-Йорк). Правда, существуют объединенные лотереи, рекордный выигрыш в одной из них — «Мега Миллионы» — в 2012 году составил почти 656 миллионов долларов.

Первая государственная лотерея в России появилась в 1764 году по инициативе Екатерины II и была рассчитана исключительно на знатных и состоятельных подданных.

Правда, этот опыт оказался неудачным и разорительным для государства, поэтому на некоторое время о лотереях в Российской империи пришлось забыть. Они вернулись в XIX веке и сослужили добрую службу на благотворительном поприще. Так, организованная для помощи пострадавшим от неурожая в 1892 году лотерея собрала огромную для того времени сумму — почти 10 миллионов рублей.

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В молодом Советском Союзе лотереи поначалу считались буржуазным пережитком. Правда, вскоре руководству новой страны пришлось пересмотреть свои взгляды и обратиться к этому верному и давно зарекомендовавшему себя способу пополнения государственной казны.

Самая знаменитая, «Спортлото», была учреждена в 1970 году. Ее корни уходят еще к древней китайской игре кено (в свое время она помогла императору не только поправить финансовое положение в стране, но и победить в войне). Популярность игры была обусловлена тем, что ее розыгрыши транслировались в прямом эфире, а еще возможностью для участника самому выбрать на своем билете «счастливые числа», а не получать готовый билет с уже присвоенным номером. Создание «Спортлото» принесло успех как немногим счастливчикам, так и государству: за 20 лет своего существования лотерея помогла финансировать московскую Олимпиаду и принесла государству 500 миллиардов рублей.

В данный момент в России запрещены негосударственные лотереи, а все государственные делятся на бестиражные (те, в которых участник сразу после покупки билета узнает о наличии или отсутствии выигрыша) и тиражные (те, где розыгрыш призов по купленным билетам происходит в указанное время).

— Вероятность сорвать джек-пот — 1 шанс на 120 000 000.

— В среднем житель России на лотерейные билеты тратит намного меньше, чем европеец и американец (1−2 долларов в год против десятков-сотен).

— В США можно забрать деньги сразу или получать частями в течение 30 лет. Сразу — в два раза меньше.

— Вольтер сколотил состояние на лотереях.

— Казанова устроил лотерею во Франции.

— Среди общего числа победителей крупных денежных призов лишь 55% заявили, что выигрыш принес им счастье. Большая часть победителей отдает деньги семье. 90% победителей теряет друзей. 38% сразу переезжают в другое место, 75% меняют квартиры на частные дома, 24% приобретают недвижимость в других странах. 68% продолжают участвовать в лотереях.

— А в Таиланде в лотерею разыгрывают воинскую повинность.

Лиза Минаева

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