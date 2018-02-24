Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведева, завоевавшая серебро, неожиданно обратилась к Путину
Готовились умереть: пассажиры о панике на борту самолета
Дженнифер Лопез трогательно поздравила детей с днем рождения
В Федерации керлинга нашли способ вернуть россиянину медаль Игр
Бузова в платье с глубоким декольте повеселилась на вечеринке
Запоздалое раскаяние: Брейвик хочет изменить прошлое Террорист из Норвегии Андерс Брейвик впервые раскаялся в убийстве 77 человек
Медведева, завоевавшая серебро, неожиданно обратилась к Путину
МОК обязан снять США и Канаду, но боится -СМИ
«Я не уберу флаг»: организаторам ОИ не удалось оскорбить русских
Пьеха резко ответила на хамство Серебрякова по РФ
София Ротару вышла "втихаря" замуж – Зверев
Поляки открыли 2 фронт против Украины – Тягнибок
Как звезды поздравили мужчин с 23 февраля
Кети Топурия в «дырявом» купальнике снялась для журнала
Названы простые способы улучшить память
Как заставить мужчину пойти к врачу
Известную гостиницу в Москве снесут к осени
10 признаков того, что вам пора делать ремонт
Фоторепортажи
9В Луизиане отметили Марди Гра
40Церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане
12:31 (мск), источник: Комсомольская правда

Датчики экологов зашкаливают от загрязнения в центре Красноярска

Утром норма была превышена в 10 раз.

Режим «черного неба» над Красноярском пока не объявляли. Однако над городом висит сизая дымка.

— Если смотреть сверху, улицы оказываются в котловине, наполненной едким туманом, — говорят жители высоток. — Что и говорить, на улицу лишний раз выходить не хочется. Да и детей на прогулку не выведешь. Если только — за город.

К слову, по информации проекта «Красноярск Небо», у нас зафиксирован высокий уровень загрязнения.

Так, судя по показаниям датчиков, утром на улице Железнодорожников допустимая норма была превышена почти в 10 раз. Напомним, она составляет 25 мкг взвешенных веществ. А здесь было все 237! На улице Ады Лебедевой — 100, на Перенсона — 98.

Ближе к середине дня ситуация несколько улучшилась. Видимо, из-за небольшого ветра, до трех метров в секунду. Сильное загрязнение — 90 мкг — наблюдается только на Железнодорожников.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Наталья Водянова привела сына на модный показ Versace в Милане
Жители Петербурга увидели в небе «световые столбы»
МОК в воскресенье озвучит решение по восстановлению ОКР
Законспирированный Родченков нашел новую жертву
Канадский спортсмен угнал автомобиль в олимпийском Пхенчхане
Зубр залез в машину и стал звездой интернета
Россия даст Сербии 2 миллиона евро в придачу к истребителям
В небе над Петербургом появились световые столбы
Трамп назвал позором действия России в Сирии
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
Большунов стал вторым в марафоне, но расстроился Александр Большунов и Андрей Ларьков завоевали серебро и бронзу в лыжном марафоне. Золото досталось финну Иво Нисканену
Авто
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса Из-за нового приказа главы МВД владельцы цистерн не могут оформить разрешения на перевозку опасных грузов, в число которых входят бензины и дизтопливо
Hi-Tech
Программист «вытащил» из телевизора проклятую девочку из «Звонка» Удалось это при помощи дополненной реальности
Кино
Будь как Даня: главные мужчины нашего кино, которых мы обожаем Хулиганы, интеллектуалы, бруталы и просто красавчики — какие они, киногерои нашего времени? Рассуждаем, любуемся и вздыхаем — перед вами главные мужчины российского кино
Недвижимость
Жилье в Москве может значительно подорожать
«Ласточкино гнездо» закроется на ремонт
Озвучена новая версия идеальных линий египетских пирамид
Елизавета II арендовала в центре Киева земельный участок
Леди
Связанные Играми: 5 самых трогательных пар Пхенчхана Среди участников Олимпиады в Пхенчхане оказалось немало влюбленных пар. Рассказываем о том, как чемпионам удается разделять спорт и любовь.
Дети
Дженнифер Лопез трогательно поздравила детей с днем рождения Певица оставила сыну и дочке теплые послания в Сети.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь