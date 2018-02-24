Датчики экологов зашкаливают от загрязнения в центре Красноярска

Режим «черного неба» над Красноярском пока не объявляли. Однако над городом висит сизая дымка.

— Если смотреть сверху, улицы оказываются в котловине, наполненной едким туманом, — говорят жители высоток. — Что и говорить, на улицу лишний раз выходить не хочется. Да и детей на прогулку не выведешь. Если только — за город.

К слову, по информации проекта «Красноярск Небо», у нас зафиксирован высокий уровень загрязнения.

Так, судя по показаниям датчиков, утром на улице Железнодорожников допустимая норма была превышена почти в 10 раз. Напомним, она составляет 25 мкг взвешенных веществ. А здесь было все 237! На улице Ады Лебедевой — 100, на Перенсона — 98.