Датчики экологов зашкаливают от загрязнения в центре Красноярска
Утром норма была превышена в 10 раз.
Утром норма была превышена в 10 раз.
Режим «черного неба» над Красноярском пока не объявляли. Однако над городом висит сизая дымка.
— Если смотреть сверху, улицы оказываются в котловине, наполненной едким туманом, — говорят жители высоток. — Что и говорить, на улицу лишний раз выходить не хочется. Да и детей на прогулку не выведешь. Если только — за город.
Так, судя по показаниям датчиков, утром на улице Железнодорожников допустимая норма была превышена почти в 10 раз. Напомним, она составляет 25 мкг взвешенных веществ. А здесь было все 237! На улице Ады Лебедевой — 100, на Перенсона — 98.
Ближе к середине дня ситуация несколько улучшилась. Видимо,
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