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12:23 (мск), источник: Комсомольская правда

23 февраля Сергей Шойгу наградил школьника из Иркутской области

Родион Терехов спас двоих тонущих детей.

В правздничные дни в Москве проходит первый Всероссийский молодежный патриотический форум «Я — Юнармия». В столицу приехали делегации со всей России, включая Коми и Чукотку, собрали 8 тысяч лучших детей. Форум включает в себя мастер-классы по робототехнике и дронам, интерактивные игры, встречи с учеными и олимпийскими чемпионами.

Одно из самых важных мероприятий — торжественный прием у министра обороны РФ Сергея Шойгу. 23 февраля он вручил награды ребятам, спасшим людей в чрезвычайных ситуациях.

«Я вас поздравляю, это ваша первая награда, но, абсолютно уверен, не последняя», — сказал министр обороны.

Среди тех, кого отметили есть и Родион Терехов из Тулуна. Про этого парня «КП"-Иркутск уже писала. Он спас двоих тонувших детей. Все произошло в июле 2017 года. Вместе с друзьями он отправился на берег реки Ия. Расположившись на берегу, вдруг услышали крики. Не раздумывая Радион бросился к реке. Никто из взрослых, кто стал свидетелем происшествия, не двинулся с места. В воде барахтались двое мальчишек лет 12. Подросток вытащил на берег сначала одного ребенка, а потом спас и второго, сделал искусственное дыхание, массаж сердца. Вскоре мальчик задышал. Поступок — на самом деле заслуживающий звания героя.

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