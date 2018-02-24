«Байкал -Энергия» всухую разгромила кировскую «Родину»

Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» одержали вторую домашнюю победу подряд. На родном льду бело-синие разгромили аутсайдера Суперлиги кировскую «Родину» со счетом 9:0.

Свое преимущество наши парни обозначили еще в первом тайме, когда отправили в ворота гостей четыре мяча. Вперед иркутяне вышли после хлесткого удара Никиты Иванова, затем дубль оформил полузащитник хозяев Павел Дубовик. Четвертый снаряд в ворота кировчан отправил Руслан Тремаскин.

Во втором тайме свое веское слово сказал лидер команды Евгений Иванушкин. В самом дебюте он оформил хет-трик. Затем его порыв 88 номера поддержали партнеры по команде Павел Дубовик и Артем Фероян, голы которых довели дело до безоговорочной победы 9:0.

Успех команды разделили и самые близкие. На лед стадиона «Труд» за Евгения Иванушкина пришла поболеть вся его семья.