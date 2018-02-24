В Воронеже городские власти выразили соболезнования в связи со смертью Елены Бобровой
Она навечно останется в памяти горожан.
Она навечно останется в памяти горожан.
На 95-году из жизни ушла кандидат медицинских наук, участник Великой Отечественной войны Елена Боброва.
«Елена Викторовна не только успешный ученый и выдающийся педагог, который внес вклад в российскую медицину, но и патриот своего города, — отметил врио мэра Вадим Кстенин. — Добрый и отзывчивый человек. Такой и останется в нашей памяти».
Родным и близким выражают соболезнования.
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