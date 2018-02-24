В Петербурге появились световые столбы

Разноцветные столбы появляются в морозную погоду и зависят от наличия в воздухе мельчайших кристаллов воды, снежинок и некого подобия ледяного тумана с плоскими кристаллами. Вертикальные лучи образуются от искусственных источников света. Но от этого менее зрелищными не становятся.