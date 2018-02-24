В Петербурге появились световые столбы
Похожее на северное сияние необычное оптическое явление накануне вечером наблюдали в различных районах Северной столицы.
Похожее на северное сияние необычное оптическое явление накануне вечером наблюдали в различных районах Северной столицы.
Разноцветные столбы появляются в морозную погоду и зависят от наличия в воздухе мельчайших кристаллов воды, снежинок и некого подобия ледяного тумана с плоскими кристаллами. Вертикальные лучи образуются от искусственных источников света. Но от этого менее зрелищными не становятся.
Накануне вечером температура воздуха в Петербурге опускалась ниже двадцати градусов мороза. По прогнозам синоптиков, ночью 24 февраля в городе также будет морозно — минус 17 — минус 20 градусов, днем — минус 9, минус 11.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.