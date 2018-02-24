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12:57 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге появились световые столбы

Похожее на северное сияние необычное оптическое явление накануне вечером наблюдали в различных районах Северной столицы.

Разноцветные столбы появляются в морозную погоду и зависят от наличия в воздухе мельчайших кристаллов воды, снежинок и некого подобия ледяного тумана с плоскими кристаллами. Вертикальные лучи образуются от искусственных источников света. Но от этого менее зрелищными не становятся.

Накануне вечером температура воздуха в Петербурге опускалась ниже двадцати градусов мороза. По прогнозам синоптиков, ночью 24 февраля в городе также будет морозно — минус 17 — минус 20 градусов, днем — минус 9, минус 11.

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