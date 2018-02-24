Военный парад в Гродно прошел с участием авиации
Парад войск Гродненского гарнизона стал кульминацией праздничных мероприятий в регионе, посвященных Дню защитников Отечества и 100-летию Вооруженных Сил.
Парад войск Гродненского гарнизона стал кульминацией праздничных мероприятий в регионе, посвященных Дню защитников Отечества и 100-летию Вооруженных Сил.
24 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Впервые в Гродно военный парад прошел с участием авиации, передает корреспондент БЕЛТА.
Парад войск Гродненского гарнизона стал кульминацией праздничных мероприятий в регионе, посвященных Дню защитников Отечества и 100-летию Вооруженных Сил. Открылся он маршем пешей колонны: перед зрителями прошли 12 коробок, представляющих различные подразделения войск Западного оперативного командования, органы пограничной службы, областное управление МЧС, милицию. Также прошли
«Основное предназначение Вооруженных Сил — это недопущение войны или разговора с позиции силы с нашей страной. И на параде мы демонстрируем готовность защищать свое государство. Этот праздник, уверен, объединяет людей. Парад, демонстрация техники помогают подрастающему поколению ближе познакомиться с возможностями армии. Это важная часть патриотического воспитания», — отметил командующий войсками Западного оперативного командования Виктор Хренин.
На площади Тизенгауза развернулась выставка техники и вооружения. В парке им. Жилибера организовали концертную программу, показательные выступления разведчиков. Традиционно была развернута полевая кухня с солдатскими кашей и чаем. На протяжении дня работают тематические площадки, где предлагают посоревноваться в сборке и разборке автомата на скорость, надевании противогаза, а также шнуровке берцев. Открыты тиры, работает полевая почта.
Накануне в регионе также состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню защитников Отечества и 100-летию Вооруженных Сил: митинги, возложения цветов к памятникам и мемориалам. 23 февраля на базе Гродненского областного кадетского училища в агрогородке Поречье был открыт Музей истории армии. Пятничным вечером небо над Гродно раскрасил праздничный салют.
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