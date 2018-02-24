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12:28 (мск), источник: БЕЛТА

Военный парад в Гродно прошел с участием авиации

Парад войск Гродненского гарнизона стал кульминацией праздничных мероприятий в регионе, посвященных Дню защитников Отечества и 100-летию Вооруженных Сил.

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24 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Впервые в Гродно военный парад прошел с участием авиации, передает корреспондент БЕЛТА.

Парад войск Гродненского гарнизона стал кульминацией праздничных мероприятий в регионе, посвященных Дню защитников Отечества и 100-летию Вооруженных Сил. Открылся он маршем пешей колонны: перед зрителями прошли 12 коробок, представляющих различные подразделения войск Западного оперативного командования, органы пограничной службы, областное управление МЧС, милицию. Также прошли женщины-военнослужащие и учащиеся областного кадетского училища. В составе механизированной колонны перед зрителями проследовали около 20 единиц техники. Изюминкой парада стало участие в нем авиации. В парадном строю пролетели шесть самолетов: пары Су-24, Як-130 и Л-39.

«Основное предназначение Вооруженных Сил — это недопущение войны или разговора с позиции силы с нашей страной. И на параде мы демонстрируем готовность защищать свое государство. Этот праздник, уверен, объединяет людей. Парад, демонстрация техники помогают подрастающему поколению ближе познакомиться с возможностями армии. Это важная часть патриотического воспитания», — отметил командующий войсками Западного оперативного командования Виктор Хренин.

На площади Тизенгауза развернулась выставка техники и вооружения. В парке им. Жилибера организовали концертную программу, показательные выступления разведчиков. Традиционно была развернута полевая кухня с солдатскими кашей и чаем. На протяжении дня работают тематические площадки, где предлагают посоревноваться в сборке и разборке автомата на скорость, надевании противогаза, а также шнуровке берцев. Открыты тиры, работает полевая почта.

Накануне в регионе также состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню защитников Отечества и 100-летию Вооруженных Сил: митинги, возложения цветов к памятникам и мемориалам. 23 февраля на базе Гродненского областного кадетского училища в агрогородке Поречье был открыт Музей истории армии. Пятничным вечером небо над Гродно раскрасил праздничный салют.

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