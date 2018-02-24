Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сборную РФ обвинили в подкупе
СМИ: Реакция Панина после заявления Соловьева
Никита Михалков впервые стал прадедушкой
Умер Андрей Круз, у которого рак обнаружили в декабре 2017 года
Вера Брежнева в шортах-юбке пришла на шоу к Урганту
Как делят наследство Михаила ЗадорноваБывшая супруга предоставила в нотариальную контору действующее свидетельство о браке
Собчак сделала неожиданное заявление о Курила - СМИ
МОК обязан снять США и Канаду, но боится - СМИ
«Я не уберу флаг»: организаторам ОИ не удалось оскорбить русских
Пьеха резко ответила на хамство Серебрякова по РФ
Маша Горбань обрадовала фанатов снимком без одежды – СМИ
Поляки открыли 2 фронт против Украины – Тягнибок
Как звезды поздравили мужчин с 23 февраля
Кети Топурия в «дырявом» купальнике снялась для журнала
Мозг начинает стареть с 25 лет
Медики рассказали, как пережить морозы
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Строителей будут отслеживать по датчику
Фоторепортажи
9В Луизиане отметили Марди Гра
40Церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане
12:19 (мск), источник: Восток Медиа

Владивостокцы выберут парки и скверы для благоустройства на 55 участках

Голосование за общественные места, которые нуждаются в первоочередном благоустройстве, пройдут во Владивостоке, как и во всей стране, 18 марта. В этот день жители смогут сделать свой выбор в пользу того или иного парка и сквера на 55 участках.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Как сообщает пресс-служба администрации Приморья, территории, которые станут лидерами голосования, отремонтируют в 2018 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В день выборов президента страны отдать свой голос за то или иное общественное место смогут все желающие.

«Голосование за понравившиеся проекты общественных пространств, которые в первую очередь должны быть благоустроены в рамках приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды, пройдёт 18 марта 2018 года с 8:00 до 20:00 в 55 школах города», — рассказал заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры Пётр Карпов.

Всего в бюллетене будет 12 городских территорий, которые расположат в алфавитном порядке. Их перечень утвердили члены общественной комиссии. Свой выбор сделают жители не только Владивостока, но и ещё 13 населённых пунктов с численностью от 20 тысяч человек.

«Согласно постановлению правительства, для этих муниципалитетов рейтинговое голосование обязательно. До 15 февраля 2018 года в этих населённых пунктах должны быть опубликованы в СМИ, социальных сетях, на официальных сайтах перечень территорий, а также дизайн-проектов, которые предполагается выставить на голосование», — объяснила директор департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края Елена Пархоменко.

Всего, по её словам, в 14 муниципалитетах на голосование вынесут 53 дизайн-проекта общественных территорий, среди них — парки, скверы, аллеи, пешеходные зоны. Это те пространства, которые на предварительных общественных слушаньях и обсуждениях назвали сами жители. В этих муниципалитетах всего организуют около 250 участков для голосования.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Президент вручил семье Романа Филипова звезду Героя России
Новейшие истребители из Комсомольска отомстят за гибель Романа Филипова
МОК в воскресенье озвучит решение по восстановлению ОКР
Законспирированный Родченков нашел новую жертву
Канадский спортсмен угнал автомобиль в олимпийском Пхенчхане
Зубр залез в машину и стал звездой интернета
Россия даст Сербии 2 миллиона евро в придачу к истребителям
В небе над Петербургом появились световые столбы
Трамп назвал позором действия России в Сирии
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
Большунов стал вторым в марафоне, но расстроился Александр Большунов и Андрей Ларьков завоевали серебро и бронзу в лыжном марафоне. Золото досталось финну Иво Нисканену
Авто
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса Из-за нового приказа главы МВД владельцы цистерн не могут оформить разрешения на перевозку опасных грузов, в число которых входят бензины и дизтопливо
Hi-Tech
Программист «вытащил» из телевизора проклятую девочку из «Звонка» Удалось это при помощи дополненной реальности
Кино
Будь как Даня: главные мужчины нашего кино, которых мы обожаем Хулиганы, интеллектуалы, бруталы и просто красавчики — какие они, киногерои нашего времени? Рассуждаем, любуемся и вздыхаем — перед вами главные мужчины российского кино
Недвижимость
СМИ: Елизавета II арендовала в центре Киева земельный участок
ФСБ: при строительстве сцены театра Льва Додина похищены 45 млн рублей
Как выглядит реновация в других странах
Петербургские власти переоценят городскую недвижимость
Леди
Связанные Играми: 5 самых трогательных пар Пхенчхана Среди участников Олимпиады в Пхенчхане оказалось немало влюбленных пар. Рассказываем о том, как чемпионам удается разделять спорт и любовь.
Дети
Дженнифер Лопез трогательно поздравила детей с днем рождения Певица оставила сыну и дочке теплые послания в Сети.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь