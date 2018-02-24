Владивостокцы выберут парки и скверы для благоустройства на 55 участках

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Как сообщает пресс-служба администрации Приморья, территории, которые станут лидерами голосования, отремонтируют в 2018 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В день выборов президента страны отдать свой голос за то или иное общественное место смогут все желающие.

«Голосование за понравившиеся проекты общественных пространств, которые в первую очередь должны быть благоустроены в рамках приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды, пройдёт 18 марта 2018 года с 8:00 до 20:00 в 55 школах города», — рассказал заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры Пётр Карпов.

Всего в бюллетене будет 12 городских территорий, которые расположат в алфавитном порядке. Их перечень утвердили члены общественной комиссии. Свой выбор сделают жители не только Владивостока, но и ещё 13 населённых пунктов с численностью от 20 тысяч человек.

«Согласно постановлению правительства, для этих муниципалитетов рейтинговое голосование обязательно. До 15 февраля 2018 года в этих населённых пунктах должны быть опубликованы в СМИ, социальных сетях, на официальных сайтах перечень территорий, а также дизайн-проектов, которые предполагается выставить на голосование», — объяснила директор департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края Елена Пархоменко.