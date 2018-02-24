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12:38 (мск), источник: Клопс.ru

37-летний мужчина, ушедший из клуба в Калининграде без верхней одежды, найден в больнице

О розыске объявили утром в пятницу, 23 февраля.

В Калининграде найден пропавший ночью 23 февраля Александр Сирык, который ушёл из клуба «BEST» без верхней одежды и долгое время безвестно отсутствовал. Об этом сообщают волонтёры группы «Поиск пропавших людей Калининград».

Мужчина обнаружен живым. По данным источника, калининградец находится в медучреждении.

О розыске пропавшего 37-летнего мужчины объявили утром в пятницу. Александр Сирык вышел из клуба в два часа ночи 23 февраля без верхней одежды и долгое время не выходил на связь с близкими.

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