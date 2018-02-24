37-летний мужчина, ушедший из клуба в Калининграде без верхней одежды, найден в больнице

В Калининграде найден пропавший ночью 23 февраля Александр Сирык, который ушёл из клуба «BEST» без верхней одежды и долгое время безвестно отсутствовал. Об этом сообщают волонтёры группы «Поиск пропавших людей Калининград».

О розыске пропавшего 37-летнего мужчины объявили утром в пятницу. Александр Сирык вышел из клуба в два часа ночи 23 февраля без верхней одежды и долгое время не выходил на связь с близкими.