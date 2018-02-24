Автомобилисты жалуются на «каток» на дорогах Калининграда

Водители сообщают о гололёде на дорогах Калининграда и призывают других автомобилистов быть осторожными. Утром в субботу, 24 февраля, «каток» наблюдался на разных улицах города.

Как пишут участники Сообщества автомобилистов Калининграда и области, на 9:00 проезжая часть оставалась скользкой на проспекте Калинина, улицах Октябрьской и Суворова, на Московском и Ленинском проспектах и других.

На Калинина в сторону Дзержинского перед светофором на перекрёстке с Октябрьской каток. За 20 минут два ДТП. Первое объехал, стал тормозить — а оно не тормозится… И в соседнем ряду машинка юзом шла… Через 15 минут на том же месте ещё одно ДТП. Тронуться со светофора тоже проблематично, буксуют все, — написал житель города.

Автомобилисты также сообщают о том, что на разных улицах города работает снегоуборочная техника.

В региональном УМЧС предупреждают о снежных накатах и гололедице на дорогах Калининграда и области.