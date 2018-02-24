Родственники смогут посещать молодых мам в палатах роддомов
«В настоящее время Министерством здравоохранения принято решение во всех роддомах, родильных отделениях,
«В настоящее время Министерством здравоохранения принято решение во всех роддомах, родильных отделениях,
24 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Родственники смогут посещать молодых мам в палатах родильных домов. Об этом сегодня в Бресте сообщила журналистам главный
«В настоящее время Министерством здравоохранения принято решение во всех роддомах, родильных отделениях,
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