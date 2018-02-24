Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведева, завоевавшая серебро, неожиданно обратилась к Путину
Готовились умереть: пассажиры о панике на борту самолета
Жена солиста Maroon 5 показала новорожденную дочку
Ахеджакова отреагировала на слова Серебрякова о хамстве россиян
Как звезды поздравили мужчин с 23 февраля
Как делят наследство Михаила ЗадорноваБывшая супруга предоставила в нотариальную контору действующее свидетельство о браке
Собчак сделала неожиданное заявление о Курила - СМИ
МОК обязан снять США и Канаду, но боится - СМИ
«Я не уберу флаг»: организаторам ОИ не удалось оскорбить русских
Пьеха резко ответила на хамство Серебрякова по РФ
София Ротару вышла "втихаря" замуж – Зверев
Поляки открыли 2 фронт против Украины – Тягнибок
Как звезды поздравили мужчин с 23 февраля
Кети Топурия в «дырявом» купальнике снялась для журнала
Мозг начинает стареть с 25 лет
Медики рассказали, как пережить морозы
10 признаков того, что вам пора делать ремонт
Ванна или душевая кабина: все за и против
Фоторепортажи
12Новый год по лунному календарю
40Церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане
13:51 (мск), источник: БЕЛТА

Родственники смогут посещать молодых мам в палатах роддомов

«В настоящее время Министерством здравоохранения принято решение во всех роддомах, родильных отделениях, акушерско-гинекологических отделениях разрешить посещение женщин после родов», — сообщила Юлия Савочкина.

Источник: Reuters

24 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Родственники смогут посещать молодых мам в палатах родильных домов. Об этом сегодня в Бресте сообщила журналистам главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Беларуси Юлия Савочкина во время республиканского конгресса «Мама Pro», передает корреспондент БЕЛТА.

«В настоящее время Министерством здравоохранения принято решение во всех роддомах, родильных отделениях, акушерско-гинекологических отделениях разрешить посещение женщин после родов. Чтобы не они спускались вниз, как раньше, а папа или другие члены семьи могли навестить маму и ребенка в палате. На наш взгляд, это будет способствовать позитивной обстановке в семье, повышению доверия между родителями и доктором», — подчеркнула Юлия Савочкина.

/Будет дополнено/. -0-

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Анита Цой кардинально сменила имидж и стала блондинкой
Дни скидок проведут магазины Минска 24 и 25 февраля
МОК в воскресенье озвучит решение по восстановлению ОКР
Законспирированный Родченков нашел новую жертву
Канадский спортсмен угнал автомобиль в олимпийском Пхенчхане
Зубр залез в машину и стал звездой интернета
Россия даст Сербии 2 миллиона евро в придачу к истребителям
В небе над Петербургом появились световые столбы
Трамп назвал позором действия России в Сирии
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
Большунов стал вторым в марафоне, но расстроился Александр Большунов и Андрей Ларьков завоевали серебро и бронзу в лыжном марафоне. Золото досталось финну Иво Нисканену
Авто
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса Из-за нового приказа главы МВД владельцы цистерн не могут оформить разрешения на перевозку опасных грузов, в число которых входят бензины и дизтопливо
Hi-Tech
Программист «вытащил» из телевизора проклятую девочку из «Звонка» Удалось это при помощи дополненной реальности
Кино
Будь как Даня: главные мужчины нашего кино, которых мы обожаем Хулиганы, интеллектуалы, бруталы и просто красавчики — какие они, киногерои нашего времени? Рассуждаем, любуемся и вздыхаем — перед вами главные мужчины российского кино
Недвижимость
Ремонт замка «Ласточкино гнездо» в Крыму начнется в 2018 году
СМИ: Елизавета II арендовала в центре Киева земельный участок
Как выглядит реновация в других странах
Кремль хотят освободить для прогулок
Леди
Связанные Играми: 5 самых трогательных пар Пхенчхана Среди участников Олимпиады в Пхенчхане оказалось немало влюбленных пар. Рассказываем о том, как чемпионам удается разделять спорт и любовь.
Дети
Дженнифер Лопез трогательно поздравила детей с днем рождения Певица оставила сыну и дочке теплые послания в Сети.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь