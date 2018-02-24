Родственники смогут посещать молодых мам в палатах роддомов

24 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Родственники смогут посещать молодых мам в палатах родильных домов. Об этом сегодня в Бресте сообщила журналистам главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Беларуси Юлия Савочкина во время республиканского конгресса «Мама Pro», передает корреспондент БЕЛТА.

«В настоящее время Министерством здравоохранения принято решение во всех роддомах, родильных отделениях, акушерско-гинекологических отделениях разрешить посещение женщин после родов. Чтобы не они спускались вниз, как раньше, а папа или другие члены семьи могли навестить маму и ребенка в палате. На наш взгляд, это будет способствовать позитивной обстановке в семье, повышению доверия между родителями и доктором», — подчеркнула Юлия Савочкина.