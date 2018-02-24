Красноярскую бобслеистку уличили в допинге

Спортивный арбитражный суд признал виновной российскую бобслеистку Надежду Сергееву в нарушении антидопинговых правил и аннулировал ее результаты на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на
Надежда Сергеева выступала на Олимпиаде от красноярской «Академии зимних видов спорта». Вместе с разгоняющей Анастасией Кочержовой они заняли 12-е место в соревнованиях экипажей
«Спортсменка приняла временное отстранение и сохранила за собой право добиваться отмены или сокращения срока дисквалификации», — пояснили в суде. Дальнейшее разбирательство продолжит Международная федерация бобслея и скелетона уже после завершения Олимпиады.
По данным ТАСС, 2 года назад у Сергеевой обнаружили мельдоний, который стимулирует работу сердца. Но в тот раз спортсменку оправдали и не дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. Причиной стало то, что мельдоний вошел в список запрещенных веществ с 1 января 2016 года, а следы вещества обнаруживались в
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