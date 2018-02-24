Красноярскую бобслеистку уличили в допинге

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Спортивный арбитражный суд признал виновной российскую бобслеистку Надежду Сергееву в нарушении антидопинговых правил и аннулировал ее результаты на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Надежда Сергеева выступала на Олимпиаде от красноярской «Академии зимних видов спорта». Вместе с разгоняющей Анастасией Кочержовой они заняли 12-е место в соревнованиях экипажей бобов-двоек.

Но допинг-проба, которую взяли у Сергеевой 18 февраля, выявила наличие в организме запрещенного вещества триметазидин. Спортсменка признала факт нарушения антидопинговых правил и отказалась от вскрытия допинг-пробы «Б». Cуд дисквалифицировал ее с Олимпиады и аннулировал ее результаты.

«Спортсменка приняла временное отстранение и сохранила за собой право добиваться отмены или сокращения срока дисквалификации», — пояснили в суде. Дальнейшее разбирательство продолжит Международная федерация бобслея и скелетона уже после завершения Олимпиады.