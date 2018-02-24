Олимпиада в Пхенчхане 2018: у пилота бобслеистки Анастасии Кочержовой из Иркутской области нашли допинг
Это грозит спортсменкам дисквалификацией.
Это грозит спортсменкам дисквалификацией.
Как гром среди ясного неба раздаются сообщения о найденном допинге в пробах российских спортсменов, участвующих в Олимпиаде в Пхенчхане 2018. Напомним, сначала мельдоний нашли у Александра Крушельницкого, который со своей супругой Анастасией Брызгаловой занял третье место в
— За несколько дней до этого 13 февраля ее проба была чистой, — сообщают в
Напомним, Надежда выступает в двойках вместе с Анастасией Кочержовой из Иркутской области. После четырех заездов 22 февраля они финишировали лишь на 12-ой строчке. При этом эта пара после квалификации находилась на 14-м месте. Да, медалей спортсменок не лишат, как в случае с Крушельницким. Однако это может усложнить разрешение вопроса получения российскими спортсменами права пройти под флагом России на закрытии Олимпиады 2018, которое пройдет 25 февраля в Пхенчхане. Возможно также команду отстранят и от других соревнований.
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