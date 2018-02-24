Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведева, завоевавшая серебро, неожиданно обратилась к Путину
СМИ: Реакция Панина после заявления Соловьева
Василиса Володина впервые показала трехлетнего сына
Умер Андрей Круз, у которого рак обнаружили в декабре 2017 года
Кети Топурия в «дырявом» купальнике снялась для журнала
Как делят наследство Михаила ЗадорноваБывшая супруга предоставила в нотариальную контору действующее свидетельство о браке
Медведева, завоевавшая серебро, неожиданно обратилась к Путину
МОК обязан снять США и Канаду, но боится -СМИ
«Я не уберу флаг»: организаторам ОИ не удалось оскорбить русских
Пьеха резко ответила на хамство Серебрякова по РФ
Маша Горбань обрадовала фанатов снимком без одежды – СМИ
Поляки открыли 2 фронт против Украины – Тягнибок
Вера Брежнева в шортах-юбке пришла на шоу к Урганту
Бузова в платье с глубоким декольте повеселилась на вечеринке
Названы простые способы улучшить память
Как заставить мужчину пойти к врачу
10 признаков того, что вам пора делать ремонт
Ванна или душевая кабина: все за и против
Фоторепортажи
9В Луизиане отметили Марди Гра
40Церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане
12:28 (мск), источник: Комсомольская правда

Олимпиада в Пхенчхане 2018: у пилота бобслеистки Анастасии Кочержовой из Иркутской области нашли допинг

Это грозит спортсменкам дисквалификацией.

Источник: Комсомольская правда

Как гром среди ясного неба раздаются сообщения о найденном допинге в пробах российских спортсменов, участвующих в Олимпиаде в Пхенчхане 2018. Напомним, сначала мельдоний нашли у Александра Крушельницкого, который со своей супругой Анастасией Брызгаловой занял третье место в микст-керлинге. Сейчас другая новость — положительный результат дала проба на допинг пилота сборной России по бобслею Надежды Сергеевой. У спортсменки нашли сердечный препарат, который входит в список запрещенных.

— За несколько дней до этого 13 февраля ее проба была чистой, — сообщают в пресс-службе Федерации бобслея России. — Медицинский штаб сборной препарата спортсменке не выписывал. Федерация и сама спортсменка понимает меру своей ответственности и осознает, как может случившееся отозваться на судьбе всей команды.

Напомним, Надежда выступает в двойках вместе с Анастасией Кочержовой из Иркутской области. После четырех заездов 22 февраля они финишировали лишь на 12-ой строчке. При этом эта пара после квалификации находилась на 14-м месте. Да, медалей спортсменок не лишат, как в случае с Крушельницким. Однако это может усложнить разрешение вопроса получения российскими спортсменами права пройти под флагом России на закрытии Олимпиады 2018, которое пройдет 25 февраля в Пхенчхане. Возможно также команду отстранят и от других соревнований.

Все новости региона
1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Наталья Водянова привела сына на модный показ Versace в Милане
Жители Петербурга увидели в небе «световые столбы»
МОК в воскресенье озвучит решение по восстановлению ОКР
Законспирированный Родченков нашел новую жертву
Канадский спортсмен угнал автомобиль в олимпийском Пхенчхане
Зубр залез в машину и стал звездой интернета
Россия даст Сербии 2 миллиона евро в придачу к истребителям
В небе над Петербургом появились световые столбы
Трамп назвал позором действия России в Сирии
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
Большунов стал вторым в марафоне, но расстроился Александр Большунов и Андрей Ларьков завоевали серебро и бронзу в лыжном марафоне. Золото досталось финну Иво Нисканену
Авто
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса Из-за нового приказа главы МВД владельцы цистерн не могут оформить разрешения на перевозку опасных грузов, в число которых входят бензины и дизтопливо
Hi-Tech
Программист «вытащил» из телевизора проклятую девочку из «Звонка» Удалось это при помощи дополненной реальности
Кино
Будь как Даня: главные мужчины нашего кино, которых мы обожаем Хулиганы, интеллектуалы, бруталы и просто красавчики — какие они, киногерои нашего времени? Рассуждаем, любуемся и вздыхаем — перед вами главные мужчины российского кино
Недвижимость
Ремонт замка «Ласточкино гнездо» в Крыму начнется в 2018 году
СМИ: Елизавета II арендовала в центре Киева земельный участок
Как выглядит реновация в других странах
Кремль хотят освободить для прогулок
Леди
Связанные Играми: 5 самых трогательных пар Пхенчхана Среди участников Олимпиады в Пхенчхане оказалось немало влюбленных пар. Рассказываем о том, как чемпионам удается разделять спорт и любовь.
Дети
Дженнифер Лопез трогательно поздравила детей с днем рождения Певица оставила сыну и дочке теплые послания в Сети.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь