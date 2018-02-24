Олимпиада в Пхенчхане 2018: у пилота бобслеистки Анастасии Кочержовой из Иркутской области нашли допинг

Источник: Комсомольская правда

Как гром среди ясного неба раздаются сообщения о найденном допинге в пробах российских спортсменов, участвующих в Олимпиаде в Пхенчхане 2018. Напомним, сначала мельдоний нашли у Александра Крушельницкого, который со своей супругой Анастасией Брызгаловой занял третье место в микст-керлинге. Сейчас другая новость — положительный результат дала проба на допинг пилота сборной России по бобслею Надежды Сергеевой. У спортсменки нашли сердечный препарат, который входит в список запрещенных.

— За несколько дней до этого 13 февраля ее проба была чистой, — сообщают в пресс-службе Федерации бобслея России. — Медицинский штаб сборной препарата спортсменке не выписывал. Федерация и сама спортсменка понимает меру своей ответственности и осознает, как может случившееся отозваться на судьбе всей команды.