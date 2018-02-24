Мэр Краснодара принял участие в ультрамарафоне
Мэр Краснодара Евгений Первышов пробежал 5 км ультрамарафона HardRun.
Мэр Краснодара Евгений Первышов пробежал 5 км ультрамарафона HardRun.
Забег, посвященный Дню защитника Отечества, состоялся 24 февраля в центре города. С Театральной площади стартовали около 1 тыс. человек. Глава Краснодара стартовал вместе с первой группой. На дистанцию 5 км вышли
«Забеги, которые проходят в нашем городе, — замечательный проект. Онипомогают развитию массового спорта. Краснодар набирает популярность как спортивный, бегущий город, к нам едут участники со всей страны. Кроме того, у нас — интересный маршрут, который проходит по главной улице города в историческом центре. Сегодняшний забег — также большое спортивное событие. И хотя на улице прохладно, настроение и атмосфера — отличные», — цитирует Первышова
В рамках ультрамарафона прошла благотворительная эстафета — несколько команд по пять человек бежали по 10 км — всего 50 км. Взносы участников эстафеты пошли на благотворительность.
Как сообщали Юга.ру,
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