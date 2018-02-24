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13:18 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Наши медики предлагают инновационные методы для лечения храпа

Храп порой вовсе не безобидная особенность человека. Помимо того, что эти ночные звуки досаждают тем, кто спит рядом с храпуном, для него это тревожный звоночек.

Нередко это симптом угрожающего жизни синдрома обструктивного апноэ сна.

Еженедельно пациенты с храпом потоком поступают в Республиканский центр оториноларингологии. И далеко не всегда причина опасного состояния гнездится в заболеваниях лор-органов. Порой она кроется в неправильном прикусе. И тогда проблема решается только с помощью нового в нашей стране направления дентальной медицины сна. Корреспондент Республики узнала, как пациентов со злокачественным храпом спасают в стоматологическом кабинете.

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Если раньше храпунами занимались исключительно врачи-отоларингологи и был единственный выход — отрезать язычок мягкого нёба, то сегодня к таким больным применяется индивидуальный подход. Разработана система диагностики храпа. Современное оборудование позволяет точно определить причину патологии. Полисомнограф четко и точно фиксирует степень дыхательной обструкции.

В зависимости от того, на каком уровне наблюдается нарушение — носа, глотки, подглоточного пространства, — в итоге и проводится лечение. Если болезнь остановки дыхания во сне запускается в области отоларингологии, то специалисты используют фиксаторы подъязычной кости.

— Такое вмешательство на уровне глотки — эффективный способ справиться с апноэ, — поясняет руководитель научно-исследовательского отдела Республиканского научно-практического центра оториноларингологии Юлия Еременко. — Специальные приспособления фиксируют подъязычную кость и тем самым предотвращают западение языка и остановку дыхания. У нас разработаны разные варианты фарингопластики. Такие пациенты очень тяжелые. Наблюдается много случаев внезапной смерти. Поэтому операция в данном случае решает жизненно важный вопрос.

Заведующий кафедрой ортопедической стоматологии и ортодонтии с курсом детской стоматологии Белорусской медицинской академии последипломного образования Сергей Рубникович каждую неделю принимает до четырех таких пациентов.

Сергей Петрович рассказывает клиническую историю одной пациентки. Типичный случай в его кабинете: обратилась женщина средних лет, жалуется на проблемы со сном, задыхается, днем испытывает ощущение разбитости, сонливость, страдает от головной боли, головокружения, иной раз засыпает практически на ходу. Такие симптомы беспокоят всех, кто страдает остановками дыхания во сне.

Профессор Рубникович открывает изображение, полученное с помощью конусно-лучевой компьютерной томографии. Картина нарушений налицо.

— У пациентки глубокий дистальный прикус, то есть нижняя челюсть при смыкании зубов сильно смещается назад. Язык прокладывается глубже и закрывает верхние дыхательные пути. — Сергей Петрович медленно ведет ручкой по снимку. — Этой дорожкой проходит воздух. Носоглотка, ротоглотка, гортань — все, считай, почти полностью закрыто. Мягкие ткани едва разомкнуты. Мы видим критическое сужение. Хода кислороду почти нет. Во сне пациентка может задохнуться в любой момент.

Повышенная масса тела, генетическая предрасположенность, потребление алкоголя, курение — вот частые причины, вызывающие храп. Чем старше пациент, тем выше вероятность развития у него этой патологии. А вот среди пусковых механизмов заболевания, набирающих обороты в ротовой полости, специалисты называют следующие: сужение твердого нёба, маленькая челюсть, большой язык, смещенная назад нижняя челюсть, большие миндалины, носовые аномалии, синдром Дауна, искривление носовой перегородки, аллергический ринит.

В нашей стране развивается новое направление в борьбе с храпом — дентальная медицина сна. Специалисты с помощью инновационных технологий расширяют дыхательный путь. Как? Профессор Сергей Рубникович возвращает к истории своей пациентки.

Итак, мы помним исходный снимок до терапии. Стеноз при смещенном глубоко назад прикусе едва пропускает воздух в легкие.

Сергей Петрович дает в руку слепок. Верхние и нижние зубы оттиска одеты в пластиковую капу. Этот внутриротовой съемный аппарат и применяют для лечения синдрома обструктивного апноэ сна.

— Для получения оттисков используем современные технологии 3D-проектирования и печати. Определяются зоны на верхнем и нижнем зубном ряду, где будет капа. Аппарат моделируется на компьютере. В артикуляторе, приборе, воспроизводящем движение нижней челюсти, оцениваются точки соприкосновения кап. А также по результатам томограммы смотрим состояние сустава. Обращаем внимание, на сколько возможно выдвинуть вперед нижнюю челюсть, чтобы обеспечить разобщение верхних дыхательных путей. Построение аппарата идет и с учетом работы жевательной мускулатуры, чтобы конструкция не вызвала чрезмерное мышечное напряжение. Предварительно проводим электромиографию жевательных мышц. Смоделированные в виртуальном пространстве капы распечатываются. Затем мы их припасовываем.

И вот пациентка уже с аппаратом. На новом изображении совсем другая картина. Нижняя челюсть продвинулась вперед. Просвет гортани явный. Он увеличился на четыре миллиметра. Четыре миллиметра, которые спасут жизнь. Это приспособление женщина будет надевать на ночь. Пользоваться им предстоит пожизненно.

Статистика американских ученых показывает, что в США около сорока тысяч человек ежегодно умирают от синдрома обструктивного апноэ сна. При тяжелых формах человек полноценно спит часа четыре. Люди с апноэ обычно не помнят, как просыпаются ночью. У таких больных случаются приступы острой сонливости во время управления транспортом, поэтому высока вероятность автомобильных аварий. Внутриротовые съемные аппараты — удобный выход из неудобного положения, которое создает коварная болезнь.

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