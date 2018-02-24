Омские фанаты начинили снеговика бенгальскими огнями в поддержку «Авангарда»

Болельщики «Авангарда» устроили необычную акцию в поддержку команды. Они слепили на пустыре снеговика, начинили его бенгальскими огнями — их было около 10 тысяч штук — и подожгли. Видео пылающей ярким пламенем фигуры выложил пользователь Юрий Шалькин на своей странице «ВКонтакте».