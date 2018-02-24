Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сборную РФ обвинили в подкупе
СМИ: Реакция Панина после заявления Соловьева
Никита Михалков впервые стал прадедушкой
Умер Андрей Круз, у которого рак обнаружили в декабре 2017 года
Вера Брежнева в шортах-юбке пришла на шоу к Урганту
Как делят наследство Михаила ЗадорноваБывшая супруга предоставила в нотариальную контору действующее свидетельство о браке
Собчак сделала неожиданное заявление о Курила - СМИ
МОК обязан снять США и Канаду, но боится - СМИ
«Я не уберу флаг»: организаторам ОИ не удалось оскорбить русских
Пьеха резко ответила на хамство Серебрякова по РФ
Маша Горбань обрадовала фанатов снимком без одежды – СМИ
Поляки открыли 2 фронт против Украины – Тягнибок
Как звезды поздравили мужчин с 23 февраля
Кети Топурия в «дырявом» купальнике снялась для журнала
Мир охватила мода на дизайнерские пупки
Ученые разделили пьющих людей на 4 типа
10 признаков того, что вам пора делать ремонт
Ванна или душевая кабина: все за и против
Фоторепортажи
12Новый год по лунному календарю
40Церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане
13:37 (мск), источник: Om1.ru

Омские фанаты начинили снеговика бенгальскими огнями в поддержку «Авангарда»

Фаер-шоу, по замыслу, должно привлечь омичей на решающий матч «ястребов» с «Сибирью».

Болельщики «Авангарда» устроили необычную акцию в поддержку команды. Они слепили на пустыре снеговика, начинили его бенгальскими огнями — их было около 10 тысяч штук — и подожгли. Видео пылающей ярким пламенем фигуры выложил пользователь Юрий Шалькин на своей странице «ВКонтакте».

Во время загрузки произошла ошибка.

— 10 000 бенгальских огней загорелись как одно мощное пламя. На Арене Омск есть место для 10 000 болельщиков, давайте сделаем жарко! — подписал он ролик.

Напомним, «Авангард» вернется с олимпийского перерыва 27 февраля. «Ястребам» предстоит противостояние в сибирском дерби, в случае поражения в котором шансы на выход в плей-офф останутся минимальными.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Бывшую студентку Омского училища олимпийского резерва дисквалифицировали за допинг
Под конец зимы в Омской области ударят 35-градусные морозы
МОК в воскресенье озвучит решение по восстановлению ОКР
Законспирированный Родченков нашел новую жертву
Канадский спортсмен угнал автомобиль в олимпийском Пхенчхане
Зубр залез в машину и стал звездой интернета
Россия даст Сербии 2 миллиона евро в придачу к истребителям
В небе над Петербургом появились световые столбы
Трамп назвал позором действия России в Сирии
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
Большунов стал вторым в марафоне, но расстроился Александр Большунов и Андрей Ларьков завоевали серебро и бронзу в лыжном марафоне. Золото досталось финну Иво Нисканену
Авто
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса Из-за нового приказа главы МВД владельцы цистерн не могут оформить разрешения на перевозку опасных грузов, в число которых входят бензины и дизтопливо
Hi-Tech
Программист «вытащил» из телевизора проклятую девочку из «Звонка» Удалось это при помощи дополненной реальности
Кино
Будь как Даня: главные мужчины нашего кино, которых мы обожаем Хулиганы, интеллектуалы, бруталы и просто красавчики — какие они, киногерои нашего времени? Рассуждаем, любуемся и вздыхаем — перед вами главные мужчины российского кино
Недвижимость
Жилье в Москве может значительно подорожать
«Ласточкино гнездо» закроется на ремонт
Озвучена новая версия идеальных линий египетских пирамид
Елизавета II арендовала в центре Киева земельный участок
Леди
Связанные Играми: 5 самых трогательных пар Пхенчхана Среди участников Олимпиады в Пхенчхане оказалось немало влюбленных пар. Рассказываем о том, как чемпионам удается разделять спорт и любовь.
Дети
Дженнифер Лопез трогательно поздравила детей с днем рождения Певица оставила сыну и дочке теплые послания в Сети.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь