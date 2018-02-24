В Калининграде во время ЧМ-2018 по футболу ограничат движение транспорта
Об этом сообщил мэр города Александр Ярошук.
Об этом сообщил мэр города Александр Ярошук.
Градоначальник уточнил, что перекрывать движение будут лишь на дни проведения матчей в Калининграде, а не на время всего турнира.
Горожан будут информировать обо всех изменениях. Кроме того глава Калининграда заявил, что во избежание заторов в будущем, в городе следует увеличить количество и площадь дорог.
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