Калининград переживает последствия снегопада
На дорогах ожидается снежный накат и гололедица на дорогах.
На дорогах ожидается снежный накат и гололедица на дорогах.
Информация об этом размещена на официальном сайте регионального управления МЧС.
По данным гидрометцентра сегодня ожидается мороз до минус 13, местами небольшой снег, ветер северный 5−10 метров в секунду.
Возможны метели, будьте внимательны.
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