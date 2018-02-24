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13:54 (мск), источник: Вести - Калининград

Калининград переживает последствия снегопада

На дорогах ожидается снежный накат и гололедица на дорогах.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 100% 765 мм рт. ст. 3 м/с

Информация об этом размещена на официальном сайте регионального управления МЧС.

По данным гидрометцентра сегодня ожидается мороз до минус 13, местами небольшой снег, ветер северный 5−10 метров в секунду.

Возможны метели, будьте внимательны.

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