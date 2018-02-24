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13:56 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Россельхознадзор обнаружил карантинное насекомое на территории Сочи

Это коричнево-мраморный клоп из Средней Азии.

Плановые рейды специалистов направлены на выявление очагов зимовки этого насекомого.

Поиски и химическая обработка мест обитания клопа проводятся регулярно с июля прошлого года.

Непосредственно для людей это карантинное насекомое не опасно, однако плодовым деревьям оно наносит непоправимый урон.

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