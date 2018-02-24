Россельхознадзор обнаружил карантинное насекомое на территории Сочи
Это
Это
Плановые рейды специалистов направлены на выявление очагов зимовки этого насекомого.
Поиски и химическая обработка мест обитания клопа проводятся регулярно с июля прошлого года.
Непосредственно для людей это карантинное насекомое не опасно, однако плодовым деревьям оно наносит непоправимый урон.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.